Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı’na yüzlerce Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. GİB personel alım başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Adaylar arasında yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başvurular 15 Kasım’da başlıyor, 24 Kasım’da sona erecek.