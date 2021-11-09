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Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı’na yüzlerce Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. GİB personel alım başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Adaylar arasında yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başvurular 15 Kasım’da başlıyor, 24 Kasım’da sona erecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) değişik illerde görevlendirilmek üzere yüzlerce Gelir Uzman Yardımcısı alınacak. 

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. 

Başvurular 15 Kasım’da başlıyor, 24 Kasım’da sona erecek.

Adaylar arasında sınav yapılacak. KPSS puanlarına göre ilgili kontenjanın 5 katı aday sınava çağrılacak. Yazılı sınav 11  Aralık  2021  Cumartesi  günü  saat  10.00'da  Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılacak. 

GİB personel alımı detayları ile il kontenjanları için TIKLAYIN

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