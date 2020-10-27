  • BIST 1.136
  • Altın 497,460
  • Dolar 8,1052
  • Euro 9,5845
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Gelir İdaresinin 1000 uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının daha önce açıkladığı 1000 gelir uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.
Gelir İdaresinin 1000 uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 1000 gelir uzman yardımcılığı için sınav başvuruları 9 Kasım Pazartesi başlayıp, 20 Kasım Cuma saat 17.30'da sona erecek.

Başvurular, "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Test usulü gerçekleştirilecek yazılı sınavda başarılı olanlar, sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihine ilişkin listeler kurumun internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr) duyurulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlama meydana geldi27 Ekim 2020 Salı 09:19
  • Türkiye ve Yunanistan'dan yeni NAVTEX kararı27 Ekim 2020 Salı 09:18
  • Otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar27 Ekim 2020 Salı 09:17
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Ekim 2020 Salı 09:17
  • Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, hayatını kaybetti27 Ekim 2020 Salı 09:17
  • İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu27 Ekim 2020 Salı 09:16
  • İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: 29 Ekim kutlanacak hem de coşkuyla27 Ekim 2020 Salı 09:15
  • Mersin'de terör operasyonu: 4 zanlı gözaltında27 Ekim 2020 Salı 09:13
  • İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem27 Ekim 2020 Salı 09:12
  • Pakistan'da medresede patlama: 7 ölü27 Ekim 2020 Salı 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti