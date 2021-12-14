  • BIST 2.132,96
  • Altın 807.94515
  • Dolar 14.1784
  • Euro 15.9923
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Gelir payı bedelleri belirlendi

2022 yılında petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin uygulanacak gelir payı bedelleri belirlendi.
Gelir payı bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu bedeller şu şekilde olacak:

a) Benzin türleri (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve benzin türleri ile harmanlanmak üzere temin edilen etanol için: 7.16 TL m3

b) Motorin (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türleri için: 7,16 TL m3

c) Gazyağı için: 7,16 TL/m3

ç) Havacılık yakıtları için: 7,16 TL/m3

d) Yakıt nafta için: 7,16 TL/m3

e) Damıtık denizcilik yakıtları için: 7,16 TL/m3

f) Artık denizcilik yakıtları için: 7,61 TL/ton

g) Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) türleri için: 7,61 TL/ton.

LPG Piyasasında 2022 yılı gelir payı bedeli 16 TL/ton olarak belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddesi, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesi uyarınca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası'nda 2022 yılı gelir payı bedelinin 16 TL/ton olarak belirlenmesine karar verildi.

Kaynak: AA
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Nebati'den 'cari açık' açıklaması13 Aralık 2021 Pazartesi 14:21
  • Erdoğan, Kavcıoğlu ve kamu bankalarının müdürleriyle görüşecek13 Aralık 2021 Pazartesi 13:37
  • Gökyüzünde 2021'in son şöleni13 Aralık 2021 Pazartesi 13:27
  • Manisa'da 59 ton sahte gübre ele geçirildi13 Aralık 2021 Pazartesi 13:13
  • TCMB'den döviz piyasasına müdahale13 Aralık 2021 Pazartesi 12:59
  • 81 ilden 77'si yılın 11 ayında ihracatını artırdı13 Aralık 2021 Pazartesi 11:41
  • Maliye Bakanı'ndan faiz açıklaması13 Aralık 2021 Pazartesi 10:58
  • Gözler Merkez Bankası'nda Dolar ve altın rekor tazeledi13 Aralık 2021 Pazartesi 10:23
  • Ekim ayı sanayi üretim endeksi açıklandı13 Aralık 2021 Pazartesi 10:17
  • Ekimde cari fazla verildi13 Aralık 2021 Pazartesi 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti