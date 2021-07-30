  • BIST 1.384,360
  • Altın 494,55
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9750
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 33 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 26 °C
»

Gelirleri salgın öncesi dönemin yüzde 33 üzerine çıktı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Akfen GYO) gelirleri 2021 yılının Ocak-Haziran aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artış göstererek 63.9 milyon TL’ye çıktı.
Gelirleri salgın öncesi dönemin yüzde 33 üzerine çıktı

Akfen Gayrimenkul Ortaklığı’ndan yapılan açıklamada, "Bu önemli artışla birlikte geçen yılın ilk 6 ayında Akfen GYO’nun tüm portföyünden elde ettiği gelir 22.6 milyon TL iken, 2021’de bu rakam 63.9 milyon TL’ye çıktı. Akfen GYO’nun gelirlerinin artışı salgın öncesi döneme göre yüzde 33 artması dikkat çekti" ifadelerine yer verildi.

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, yüzde 161’lik bedelli sermaye artışı ile bu seneki üçüncü sermaye artışını gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu sayede sermayemiz 8 ayda yaklaşık 5 kat büyümüş olacak. Finansallarımızı daha da güçlendirip, borçluluğumuzu azaltarak kar payı dağıtan bir yapı haline gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Akfen GYO tarafından yayınlanan haziran ayı aylık yatırımcı raporuna göre, yaşanan bu önemli artışta şirketin gelirlerinin korunması için 2021 yılıyla birlikte varlık portföyünün Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta-Kütahya Öğrenci Yurtları ile zenginleştirilmesi etkili oldu. 2021 yılında 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binasından oluşan portföyün euro bazında toplam kira geliri, haziran ayında, bir önceki yıl aynı ayına göre yüzde 198 artışla 1.5 milyon euroya, TL bazında ise yüzde 302 oranında artışla 15.1 milyon TL’ye çıktı.

“PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEMİ 2 YIL ERKENDEN YAKALADIK”

Akfen GYO’nun portföyünün geçen yılsonuna kadar şehir otellerinden oluşması sebebiyle pandemi kaynaklı gelir düşüşlerinin yüzde 54’ü bulduğuna dikkat çeken Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, “Biz bu senenin başından itibaren çok hızlı ve yeni adımlar atarak hem portföyümüzü pandemi etkisini bertaraf edecek şekilde zenginleştirdik, hem de mevcut portföyün kira kontratlarını lehimize iyileştirerek gelirlerimizde önemli artışların yolunu açtık. Turizmde 2023’ten önce normalleşme beklenmezken, biz attığımız bu adımlarla gelirlerimizi 2 sene daha önce taşımayı başardık” diye konuştu.

Akfen GYO olarak yüzde 161’lik bedelli sermaye artışı ile bu seneki üçüncü sermaye artışını gerçekleştireceklerini ifade eden Karaağaoğlu, “Bu sayede sermayemiz 8 ayda yaklaşık 5 kat büyümüş olacak. Finansallarımızı daha da güçlendirip borçluluğumuzu azaltarak kar payı dağıtan bir yapı haline gelmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Elvan tek tek duyurdu! Süreler uzatıldı30 Temmuz 2021 Cuma 10:21
  • Toyota 15 gün üretime ara veriyor30 Temmuz 2021 Cuma 10:14
  • Borsa güne düşüşle başladı30 Temmuz 2021 Cuma 10:03
  • Amazon'un satışları ikinci çeyrekte beklentileri karşılayamadı30 Temmuz 2021 Cuma 09:24
  • Enflasyon raporu sonrası dolarda son durum30 Temmuz 2021 Cuma 09:11
  • Gram altında dolar etkisi30 Temmuz 2021 Cuma 09:11
  • Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor30 Temmuz 2021 Cuma 09:04
  • Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 888 milyon dolar oldu29 Temmuz 2021 Perşembe 15:50
  • Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan açıklama29 Temmuz 2021 Perşembe 13:41
  • Zeytin ve zeytinyağı ihracatından yılın ilk yarısında 136 milyon dolar elde edildi29 Temmuz 2021 Perşembe 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti