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Gelişim için iş birliği şart

Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan ile GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu bir araya geldi. Özaslan; son 20 yılda istenen hızda gelişemeyen Ankara için işbirliğinin şart olduğunu vurguladı.
Gelişim için iş birliği şart

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ile Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Konağı’nda bir araya geldi. Özaslan, son 20 yıldır istenen hızda gelişemeyen Ankara için işbirliğinin şart olduğunu vurgularken, Allıoğlu, ekmeğini Ankara’da kazanan herkesin, özellikle de topluma yön veren kişi ve kurumların Ankaralılık ruhunu yaşatmak zorunda olduğunu söyledi.

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“ANKARA KÜLTÜRÜ VE GELENEKLERİNİ YAŞATIYORUZ”

Ankara Kulübü Derneği’nde, 13 yılı aşkın süredir başkanlık görevini sürdürdüğünü söyleyen Metin Özaslan, Ankara kültürü ve geleneklerini yaşatmak için canla başla çalıştıklarını kaydetti. Siyaset ve ticaret hedefi olmadığı sürece bu yöndeki tüm projelere bedelsiz destek verdiklerinin altını çizen Özaslan, bugüne kadar ilçeler ağırlıklı olmak üzere Ankara’nın çeşitli yerlerine müzeler kurduklarını, her müzeyle o bölgenin geleneksel dokusunu yansıtmaya, yaşatmaya çalıştıklarını vurguladı.

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“BAŞKENT SON 20 YILDIR YAVAŞ GELİŞİYOR”

Ankara’nın tarihini ve kültürünü yaşatmak için çalışırken özellikle STK’larla işbirliğini çok önemsediklerini de söyleyen Özaslan, bu anlamda GGYD’nin iyi bir ortak olabileceğine işaret etti. GGYD’nin bugün Ankara’nın en aktif, dinamik ve vizyonu geniş derneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Özaslan, son 20 yıldır istenen hızda gelişemeyen Ankara için işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. 

“ANKARALILIK RUHUNU YAŞATMAK ZORUNDAYIZ”

GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ise ekmeğini Ankara’da kazanan herkesin, özellikle de topluma yön veren kişi ve kurumların Ankaralılık ruhunu yaşatmak zorunda olduğunu söyledi. Allıoğlu, “Ankara’nın geçmişine, kültürüne, geleneklerine sahip çıkıp yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, Ankara’nın öz değerleri etrafında buluşmak hepimizin önceliği, birinci vazifesi olmalıdır.”

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“ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYA HAZIRIZ”

“GGYD olarak biz başta Ankara Kulübü Derneği olmak üzere bu yönde mücadele eden her kurumun yanındayız, çözüm ortağı olmaya hazırız” dedi. Görüşmenin ardından Metin Özaslan, GGYD heyetine müzeyi gezdirerek, müze hakkında bilgi verdi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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