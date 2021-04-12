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Gemecik Köyü Yardımlaşma Vakfı Kurucular Toplantısı’na davet

Erzincan Refahiye’ye bağlı Gemecik Köyü mensuplarında kurulmuş olan yardımlaşma vakfı, 12. Olağan Kurucular Toplantısı'nı 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 13.00 de vakıf merkezinde gerçekleştirecek.
Gemecik Köyü Yardımlaşma Vakfı Kurucular Toplantısı’na davet

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Erzincan Refahiye’ye bağlı Gemecik Köyü mensuplarında kurulmuş olan yardımlaşma vakfı, 12. Olağan Kurucular Toplantısı'nı 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 13.00 de vakıf merkezinde gerçekleştirecek.

Gemecik Köyü yardımlaşma vakfının toplantı tarihi: 10.05.2021

Toplantı Yeri: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi 1057 Cadde No:4/22 Çankaya – Ankara 

Konuyla ilgili olarak yayımlanan ilanın detayları için TIKLAYIN

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