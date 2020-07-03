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Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı haziranda yüzde 59 arttı

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,8 artarak 88 milyon 349 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.
Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı haziranda yüzde 59 arttı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin (GYHİB) açıklamasına göre, yılın ilk iki ayında ihracatını en fazla artıran sektörlerin başında gelen gemi, yat ve hizmetleri sektörü, yükselişi haziranda da sürdürdü.

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,8 artışla 88 milyon 349 bin dolara ulaştı. Sektör, haziranda ihracatını en çok artıranlar arasında yerini aldı. Birliğin yılın ilk yarısındaki ihracatı ise yüzde 1,9 artarak 501 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

İlk 6 ayda en fazla ihracat 122 milyon dolarla Norveç'e yapılırken, onu 51 milyon dolarla Lüksemburg, 42 milyon dolarla Malta, 38 milyon dolarla Kanada, 33 milyon dolarla Marshall Adaları izledi.

Açıklamada verilere ilişkin görüşleri yer alan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, her yıl olduğu gibi bu sene de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "Ardından gelen ihracat rakamlarımızdaki artışla çifte bayram yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Seven, yıla iyi başlasalar da salgın nedeniyle sonraki aylarda ihracatta duraklamalar yaşadıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Birliğimizin çalışmalarıyla salgın döneminde alınan özel izinler sayesinde yabancı yetkililer Türkiye'ye gelebildi. Ardından gemiler sahiplerine teslim edilebildi. Böylece mayıs ve haziranda sektör ihracatı yeniden yükselişe geçti. Salgınla birlikte yaşanan büyük olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız, üretime ve ihracata ara vermeden devam etti ve birçok sektörün büyük kayıplar yaşadığı bu dönemi ihracat artışıyla tamamlamayı başardı."

Kaynak: Haber Kaynağı
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