  • BIST 95.562
  • Altın 261,121
  • Dolar 5,7683
  • Euro 6,5537
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan oğlu öldü

Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan ve çıkan kavgada bıçaklanan 3 oğlundan 15 yaşındaki Safa Akif İnan, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan oğlu öldü

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçen şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu 15 yaşındaki Safa Akif İnan, iddiaya göre, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti.

TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile birlikte gitti. B.Ç. de yanında iki arkadaşıyla birlikte buluşma yerine geldi. Amfi Park'ta buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİYE ALINAN SAFA KURTARILAMADI

Bıçaklı kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Yaralı 3 kardeş, olay yerine gelen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) gözaltına aldı. Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ise Bursa'dan Denizli'ye geldi. Kaymakam İnan'ı, Denizli'nin ilçe kaymakamları ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de yalnız bırakmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kara Harp Okulu davasında karar26 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
  • ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi26 Haziran 2019 Çarşamba 10:58
  • Yıldırım açıkladı: Artık ne iş yapacak26 Haziran 2019 Çarşamba 10:39
  • TSK'da kritik açıklama: Kaç kişi ihraç edildi26 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
  • Güne Edirne'den gelen korkunç bir haberle uyandık: 10 ölü, 30 yaralı26 Haziran 2019 Çarşamba 10:30
  • Trabzon'da en renkli yayla göçü26 Haziran 2019 Çarşamba 10:05
  • PKK'ya darbe üstüne darbe: Bakanlık duyurdu26 Haziran 2019 Çarşamba 09:56
  • Fuhuş çetesi çökertildi26 Haziran 2019 Çarşamba 09:50
  • Ömer Çelik'ten önemli seçim mesajı: Tüm yönleri ile ele alınacak26 Haziran 2019 Çarşamba 09:47
  • Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi26 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti