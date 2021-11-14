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Gemlik’te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

BURSA’nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 13 kişinin yaralandı.
Gemlik’te tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Kaza, Yalova-Bursa yolu üzerinde, Gemlik Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Yenişehir’den Bursa’ya giden tarım işçilerini taşıyan Feyzi Tabak (44) yönetimindeki 06 AS 3350 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından karayolunda can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Aralarında Afganistan ve Suriye uyruklu işçilerin de olduğu 16 işçi ile şoför Tabak yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Feyzi Tabak ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Göğüs bölgesinde kırıklar olduğu öğrenilen Tabak, Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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