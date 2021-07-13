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GEN halka arzı SPK tarafından onaylandı

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin (GEN) paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
GEN halka arzı SPK tarafından onaylandı

GEN halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon lira nominal değerli payın satılması planlandığı belirtildi. Fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon lira nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon liraya ulaşmasının beklendiği söylendi. GEN İlaç’ın 1 lira nominal değerli payının halka arz fiyatı ise 10,75 lira olarak belirlendiği belirtildi. Halka arz edilen payların yüzde 34’ünün yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1’inin şirket çalışanlarına, yüzde 35’inin yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 30’unun ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği vurgulandı.

GELİRİN YÜZDE 70’İ YURT İÇİ VE YURT DIŞI BÜYÜMEYE HARCANACAK

GEN, halka arz sonrası elde edilecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmını yurt içi ve yurt dışı büyümeyi sağlayacak aşı ve ilaç üretimi alanlarında şirket satın alımları ve yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı planlamaktayken gelirin yüzde 15-20’sini halihazırda devam eden yatırımların finansmanında kullanmayı, yüzde 10-15’ini işletme sermayesi ihtiyacı için ve yine kalan yüzde 10-15’ini ise yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmalarına aktarmayı hedeflediğini kaydetti.

Önümüzdeki 3 yıl içinde yaptığı yatırımlarla GEN, deneyimlerini aktardıkları ürünlerinin yüzde 70’ini ihraç etmeyi hedeflediğini belirtti. 2020 yılında ilk FDA (ABD İlaç ve Gıda Dairesi) onayı için başvuran GEN’in Türkiye’de 34, Azerbaycan’da 22, Kazakistan’da 13, Rusya’da 1 adet, Filipinler’de 2 Endonezya’da 2 adet ruhsatlı ürünü bulunduğu ifade edildi.

"NADİR HASTALIKLARDA AKLA GELEN İLK FİRMA"

GEN, 40.000 metrekare alana sahip GMP (İyi Üretim Uygulamaları) sertifikalı üretim tesisi, deneyimli AR-GE kadrosu ve güçlü küresel iş ortakları ile Türkiye’de nadir hastalıkların çözümünde akla ilk gelen firma olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

GEN, sağlık ve ilaç sektörüne yenilikçi çözümler kazandırmak adına yaptığı küresel ortaklıklarını ve yatırımlarını pandemide devam ettirdiğini belirtti. Bugüne kadar yatırımlarına yaklaşık 52 milyon dolarlık bir kaynak ayırdığını ifade eden GEN, bu yatırımlarının yüzde 75’ini öz kaynak kullanarak gerçekleştirdiğini kaydetti.

GEN, TÜRKİYE’Yİ İLAÇ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE DAVET EDİYOR

Türk ilaç sektöründeki 23 yıldır karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına, nadir hastalıklara ve özel tedavi alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve çözümleriyle öne çıktığını belirten GEN hem yerli üretime katkı sağladığını hem de stratejik ortaklıkları ile globaldeki alanını güçlendirdiğini kaydetti. Halka arz sürecinde edineceği yeni ortaklarla sektördeki gücünü katlamayı hedeflediğini ifade eden GEN, Türkiye’yi ilaç sektörünün geleceğine davet etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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