  • BIST 1.152
  • Altın 478,041
  • Dolar 7,8630
  • Euro 9,2519
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

Genç beyin cerrahı hayatını kaybetti

TAKSİM Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş, Bakırköy'deki evinde hayatını kaybetti.
Genç beyin cerrahı hayatını kaybetti

31 yaşındaki Ahmet Akbaş, dün akşam saatlerinde görev yaptığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarak Bakırköy'deki evine gitti. Doktor eşi Emel Aktaş ve kızıyla bir süre vakit geçiren Ahmet Akbaş yorgun olduğunu belirterek uyacağını söyledi. Emel Aktaş, eşini sabah uyandırmak istedi. Ancak eşinin hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Akbaş'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Trabzon'a götürüldü. Öte yandan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş'ın yaklaşık bir ay önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bundan dolayı da evinde 14 gün karantinada kaldığı öğrenildi. 

"GENÇ VE BAŞARILI BİR DOKTORDU"

Hayatını kaybeden Ahmet Akbaş'ın yakını Mehmet Seyit Türker, "Pırlanta gibi çocuktu. Dün gece aniden kaybettik. Covid-19'muydu bilemiyoruz. Otopsi sonucunda belli olacak. Genç ve başarılı bir beyin cerrahisi uzmanıydı. Cenazesi Trabzon'a gidecek. Görevdeydi. Mesai çıkışı evinde kalp krizinden hayatını kaybetti " dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç beyin cerrahı hayatını kaybetti07 Ekim 2020 Çarşamba 17:06
  • ABD gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti07 Ekim 2020 Çarşamba 17:05
  • Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden basıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 17:03
  • Bakan Kurum: Ankara'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız07 Ekim 2020 Çarşamba 17:02
  • HDP önündeki eylemde 401'inci gün07 Ekim 2020 Çarşamba 17:01
  • Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci07 Ekim 2020 Çarşamba 16:58
  • Kartal D-100'de vinç üstgeçitteki reklam panosunu devirdi-107 Ekim 2020 Çarşamba 16:56
  • Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden basıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 16:48
  • Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı07 Ekim 2020 Çarşamba 16:26
  • Bakan Dönmez: Yatırımlarımızı askıya almadık07 Ekim 2020 Çarşamba 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti