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Genç bisikletçi babasının vasiyeti için vites yükseltti

Türkiye'de katıldığı bisiklet yarışmalarında şampiyonluklar kazanan 17 yaşındaki Senanur Süslü, milli takım aday kadrosuna davet edilerek, babasının istediği "uluslararası yarışmalara katılma" hedefi
Genç bisikletçi babasının vasiyeti için vites yükseltti

Katıldığı bisiklet şampiyonalarında elde ettiği başarılarla milli takım aday kadrosuna çağrılan 17 yaşındaki Senanur Süslü, 2 ay önce kaybettiği babasının vasiyetini yerine getirmek için antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Süslü, spor hayatına ortaokul yıllarında atletizmle başladı. Yaklaşık 4 yıl önce okullar arası bisiklet yarışmasında birincilik elde eden Süslü, daha sonra bu branşa yöneldi.

O dönem baba Volkan Süslü, tehlikeli olduğunu düşünerek kızının bisiklet kullanmasını istemedi.

Babasından habersiz Mosso Ege Pedal Spor Kulübüne giden ve profesyonel olarak spora başlayan Süslü, İzmir genelinde katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti.  

Kulüp yöneticileri, başarılı sporcunun ulusal şampiyonalara katılması için babasını ikna etmeyi başardı.

Süslü, 2017 yılında Malatya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda Yıldız Kızlar Kategorisinde 3. oldu. Aynı yıl Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışması'na katılan Süslü, 20 kilometrelik parkuru ön bitirdi.

Çalışmalarına devam eden Süslü, geçen yıl Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında yıldız kızlar kategorisinde bu kez birinci oldu.

Süslü, ilk başta karşı çıkmasına rağmen kendisine destek olan ve "Bisiklet yarışmalarında kazanmaya devam et" diyen babasını geçen martta amansız hastalık nedeniyle kaybetti.

Babasının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan genç sporcu, acı olaydan 10 gün sonra Giresun'da düzenlenen şampiyona da genç kızlar kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Babasına verdiği sözü yerine getiren Süslü, bu yarış sonrası bisiklet milli takımı aday kadrosuna davet edildi.

Milli formayı giymeyi iple çeken genç sporcu, temmuzda yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde başarılı olabilmek için antrenmanda vites yükseltti.

Yoğun bir tempoda idman yapan Süslü, uluslararası yarışmalardan da madalya almayı hedefliyor.

Senanur Süslü, babasının hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, verdiği destek sayesine bisiklette bu kadar başarılara imza attığını söyledi.

Babasıyla birçok yarışa beraber gittiğini belirten Süslü, geçen yıl kemoterapi görmesine karşın Yozgat'taki mücadelesini izlediğini dile getirdi.

Bisiklet kullanırken kendini "özgür bir kuş" gibi hissettiğini vurgulayan Süslü, kazandığında ise çok gururlandığını ifade etti.  

"Babamın her yarışta yanımda olduğunu hissediyorum"

Babasının vefatının kendini ve ailesini çok üzdüğünü dile getiren Süslü, şöyle konuştu:

"Babam, vefat etmeden önce benden bisiklet sporunu bırakmamamı istedi. Beni özellikle uluslararası yarışlarda izlemek istediğini söylerdi. Milli takım aday kadrosuna davet edildim ancak maalesef o şimdi aramızda değil. Onun isteğini gerçekleştirmek için daha çok çalışacağım. Sırada, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Hem babamın isteğini yerine getireceğim hem de hedeflerim doğrultusunda devam edeceğim. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum. Babamın her yarışta yanımda olduğu hissediyorum."

Antrenör Alper Doğaner de Senanur'un çok disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu hatırlattı.

Sporcusunun 4 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadığını hatırlatan Doğaner, "Babası, sporu ve okulu beraber sürdürmesini istiyordu. Babasının Senanur'a bıraktığı en büyük vasiyeti Türkiye şampiyonluklarını devam ettirmesi oldu. O da bunu hiç aksatmadı. Daha da iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mosso Ege Pedal Spor Kulübü Başkanı Yusuf Hitit ise Senanur'un kulüpteki tüm sporculara örnek olduğunu kaydetti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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