Genç çift devlet desteğiyle köylerinde girişimci oldu

Kırklareli'nde üniversite mezunu genç çift, köylerine yerleşerek devletten aldıkları destekle arıcılık yapıyor.

Kırklareli'ne yaklaşık 50 kilometre uzaktaki Çağlayan köyünden eğitimi için 13 yıl önce ayrılan Emrah Akol (28), Trakya Üniversitesi halkla ilişkiler programından mezuniyetinin ardından özel sektörde çalışmaya başladı.

Emrah Akol, geçen yıl Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Teknolojileri Bölümü mezunu Ceylin Akol (27) ile hayatını birleştirdi. Kırklareli merkezde yaşamını sürdüren Akol çifti, doğal hayat ve stresten uzak yaşam özlemiyle köylerine dönmeye karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurarak destek almaya hak kazanan çift, köylerinde bal üretimine başladı.

Köylerine 6 kilometre uzakta ormanlık alana kovanlarını yerleştiren çift, ürettikleri bal, propolis, arı sütü, arı zehri, polen gibi ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Köylülerin de takdirini kazanan çift, gençlere örnek oluyor.

"Kentten köye üretmek için döndük"

Emrah Akol, özel sektörde çalışmak yerine köyünde kendi işini yapmanın daha cazip geldiğini söyledi.

Kentte kendilerini mutlu hissedemediklerini anlatan Akol, "Kentte yaşamak gerçekten çok zor, iş bulmak, çalışmak, kentin kendine has stresi çok fazla. Köyde hem huzurluyuz hem kendi işimizi yapıyoruz. Üretmeyi seviyoruz, ürettiğimiz için mutlu oluyoruz. Bu nedenle kentten köye üretmek için döndük. Aynı zamanda arı sevdası bizde hep vardı." diye konuştu.

"Köyde herkese iş ve aş var"

Köy yaşamının insana huzur ve mutluluk verdiğini vurgulayan Akol, "Köyde herkese iş ve aş var" dedi.

İnsanları köylerine dönmeye ve üretime katılmaya davet eden Akol, şunları kaydetti:

"Kimse köyünden uzaklaşmasın. Maddiyat boyutundan çok manevi boyutu bizi cezbediyor. Herkes eğitim aldığı alanda iş bulacak veya o işi yapacak diye bir kural yok, herkes köyünde bildiği işi yapabilir. Özellikle üniversite eğitimlerini tamamlayan gençlerimize arıcılık yapmalarını öneriyorum. Çünkü arıcılık sadece bal üretimi değil, aynı zamanda sağlık alanında önemli etken. Bu nedenle arıcılık bilinçli yapılırsa daha iyi olur."

Akol, yılda 3,5 ton ile 5 ton arasında meşe balı ürettiklerini ifade etti.

"Köyde yaşamak, kentte yaşamaktan daha kolay"

Ceylin Akol ise evlendikten sonra köye taşınarak arıcılık yapmaya başladıklarını, "Genç Çiftçi Projesi"nden 40 kovan alarak başladıkları işlerini her geçen gün büyüttüklerini dile getirdi.

Köy hayatını çok sevdiğine işaret eden Akol, "Ailem hep kentte yaşadı. Benim de küçüklüğümden bu yana köye karşı ayrı bir ilgim vardı. Evlendiğimde eşime 'Hemen köye taşınalım.' dedim. Köyde yaşamayı gerçekten çok seviyorum. Köyde yaşamak kentte yaşamaktan daha kolay. İyi ki köyümüze gelmişiz. Köyde gerçekten yapılacak çok iş var." dedi.