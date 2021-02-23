Genç hafızlar yarıştı

İl Müftülüğü’nce Başkent’teki Kur’an kursları arasında düzenlenen ‘Hafızlık Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu. Erkekler kategorisinde Pursaklar’dan Abdullah Faruk Öz, kızlar kategorisinde ise Yenimahalle’den Dilanur Kurt birinciliği elde etti.

Ankara İl Müftülüğü, Başkent’teki Kur’an kursları arasında ‘Hafızlık Yarışması’ düzenledi. Kurslarda hafızlığını tamamlayan öğrenciler arasında yapılan yarışmada salgın tedbirleri uygulandı. Çankaya’daki İl Müftülüğü toplantı salonunda yapılan ‘Hafızlık Yarışması’ erkek ve kız öğrenciler olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Yarışmada hafız olmuş öğrencilerin hafızlıklarını ömür boyu muhafaza etmeleri teşvik edildi.

ERKEK ÖĞRENCİLER KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

İl müftü yardımcıları ile il vaizlerinin jüri üyesi olarak katıldığı yarışmada hafız yarışmacının tilavet usulüne uygun kıraat ve sadası dikkate alınarak puanlama sistemiyle derecelendirme yapıldı. Erkekler kategorisinde Pursaklar Ehli Beyt Kur’an Kursu’ndan Abdullah Faruk Öz birinci, Sincan Şeyh Edebali Kur’an Kursu’ndan Mustafa Salih Avcı ikinci, Keçiören Abdurrahman Gürses Kur’an Kursu’ndan Hasan Enes Kocabaş üçüncü oldu.

KIZ ÖĞRENCİLER KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

Kız öğrenciler kategorisinde ise Yenimahalle Ömer Halisdemir Kur’an Kursu’ndan Dilanur Kurt birinci, Keçiören Muradiye Safiye Yüceler Kur’an Kursu’ndan Zeynep Nur Kaya ikinci, Kızılcahamam Hasan Akkuş Kur’an Kursu’ndan Defne Aksoy üçüncü oldu. Yarışma derece alan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’ adlı eseri hediye edildi.

İL MÜFTÜSÜ DOĞAN’DAN İKİ ÖNEMLİ ÖĞÜT

Yarışmada katılan öğrencileri tebrik eden İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bizim nezdimizde hepiniz birincisiniz. Hafız olmak herkese nasip olmaz bu çok büyük bir şereftir. Çünkü Peygamber Efendimiz (SAV) ‘ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ı ezberleyenlerdir.’ buyuruyor. Sizler bu şerefe nail olmuş müstesna kimselersiniz. Bunu ömrünüz boyunca muhafaza edebilmeniz için sizlere iki önemli hususu tavsiye ediyorum: Öncelikle ezberlediğiniz ayetlerin manasını anlamak ve yaşamak için mutlaka Arapçayı en iyi şekilde öğrenmelisiniz ve sonra da onun ahlakıyla ahlaklanmak ve Kur’an ahlakını hayatınızın her alanına yansıtmalısınız. Sizleri ailelerinizi ve hocalarınızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.”

BİRİNCİYE TEBRİK

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara genelinde düzenlenen Hafızlık Yarışması’nda Pursaklar’a birinciliği getiren Abdullah Faruk Öz’ü makamında ağırladı ve başarısından dolayı tebrik etti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-