Genç hafızlar yarıştı

Akyurt'ta düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nın Ankara finalinde lise kategorisinde Akyurt’tan Yavuz Selim Yaman, ortaokul kategorisinde ise Pursaklar’dan Ahmet Sait Çangır birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın Ankara finali, Akyurt'ta gerçekleştirildi. Akyurt ilçesindeki Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen final programına bölgelerinde birinci olan ortaokul ve lise öğrencisi hafızlar katıldı.

ÇOK SAYIDA HAZIR BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞTI

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yarışmaya katılan çok sayıda hafız, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi tarafından belirlenen seçici kurul önünde Kur'an-ı Kerim'den ezbere sureler okudu.

İKİ KATEGORİDE YAPILDI

Akyurt'ta önceki gün düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Ankara finalinde jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu lise kategorisinde Akyurt Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yavuz Selim Yaman, ortaokul kategorisinde ise Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmet Sait Çangır birinci oldu. Dereceye giren hafızlara Akyurt Belediyesi tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.

ÇOK SAYIDA KATILIM SAĞLANDI

Programa Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Hilmi Karabacak, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AYBÜ İslami İlimler Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, Akyurt Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, Akyurt Müftüsü Ahmet Sarıtaş, diğer protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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