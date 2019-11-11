Genç İmam Hatiplilerden 57 bağımlıya tedavi desteği

Genç İmam Hatipliler Derneği, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında Başkent’teki 57 uyuşturucu bağımlısı gencin AMATEM’lere yerleştirilmesini sağladı. Tedavi sürecinde gençlere manevi destek de verilecek.

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim H. Seydioğlu ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Genç İmam Hatipliler Derneği, madde bağımlılığına karşı savaş açtı. Özellikle gençler arasında yaygın olan bu öldürücü zehirle mücadele için seferberlik başlatan İmam Hatipliler, bağımlılıkla mücadele kapsamında Ankara’daki 57 madde bağımlısı gencin, AMATEM’lere yerleştirilmesini sağladı. Gençlerin uyuşturucu batağından bir an önce kurtulması için tedavi sürecinde manevi destek verileceği açıklandı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Konuyla ilgili muhabirimiz Osman Akdoğan’a konuşan Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, özellikle gençleri kıskacına alan madde bağımlılığıyla ilgili topyekûn bir çalışma başlattıkları söyledi. Akkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim H. Seydioğlu ve Narkotik Şubeden Sorumlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Karaman’ı ziyaret ederek bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

BU SORUNU GÖRELİM…

Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında Başkent’te uyuşturucudan kurtulmak isteyen ilk etapta 57 genci çevre illerdeki AMATEM’lere yerleştirdiklerini anlatan Akkaya, “Gün geçtikçe gözümüzden kaçan, göremediğimiz ya da görmek istemediğimiz, görmedikçe de ciddi şekilde büyüyen bir ‘uyuşturucu’ sorunumuz var. Eğer bir an önce bu ‘uyuşturucu’ sorununa çözüm bulunmazsa önünü alamayacağımız ciddi sorunların oluşacağı ve gelecekte de bizi ne tür tehlikelerin beklediğini az çok kestirmekteyiz” dedi.

TÜRKİYE GENELİ SEFERBERLİK BAŞLATILMALI

Akkaya, “Gençliğimiz, gençlerimiz uyuşturucu ile ağır imtihanlar verirken devletimizin de daha ciddi ve gözle görülür adımlar atması, bu atılan adımların da kamuoyu ile paylaşılması hepimizin öncelikli beklentisidir. Konuyla ilgili tüm yetkili ve gönüllü kurumlarımızın yapması gereken, gençlerimizi ve gençliğimizi uyuşturucuya teslim etmemek adına Türkiye genelinde bir seferberlik başlatarak, madde kullanımını en az seviyelere indirmeyi hedeflemek olmalıdır” diye konuştu.

ALLAH’IN İZNİ İLE BÜYÜK BİR YOL KAT EDECEĞİZ

Madde bağımlılığıyla mücadele için topyekûn bir çalışma başlatacaklarını ve maddeden kurtulmak isteyen gençlerin her anında yanında olacaklarını açıklayan Akkaya, “Genç İmam Hatipliler olarak bu gönüllü harekete öncülük ederek sözde değil özde bir seferberlik başlatıp, atacağımız doğru ve kararlı adımlarla uyuşturucu sorununu çözme yolunda Allah’ın izniyle büyük bir yol kat edeceğimize inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-