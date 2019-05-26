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Genç İmam Hatipliler'den sahur programı

Ankara merkezli Genç İmam Hatipliler Derneği, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ’ı bu yıl ilkini İstanbul’da düzenledikleri sahur programında ağırladı.
Genç İmam Hatipliler'den sahur programı

Ankara merkezli Genç İmam Hatipliler Derneği, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ’ı sahur programında ağırladı. İstanbul Üsküdar’da Derneğin Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sahur programında imam hatiplerin dünü, bugünü ve geleceği hakkında istişareler edildi.   
İLKİ AK PARTİ TEMSİLCİLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, yaptığı açıklamada her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak sahur programı gerçekleştirdiklerini ve bu yıl ilkini AK Parti temsilcileriyle düzenlediklerini belirterek, “AK Parti’nin değerli Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile güzel ve anlamlı bir sahur programı gerçekleştirdik. Bu Ramazan ayında siyasi parti temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz ilk sahur etkinliği oldu. Davetimize katılımlarından dolayı derneğim adına kendilerine çok teşekkür ederim” dedi. 

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN HAZIRIZ“

Diğer siyasi partilerle de önümüzdeki günlerde Ramazan programı gerçekleştireceklerini kaydeden Genel Başkan Akkaya, “Ülkemizde birlik ve beraberlik için yapılacak her işte adım atmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Sahur programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ise Genç imam Hatipliler Derneğince organize edilen program nedeniyle teşekkür etti.

RAMAZAN SAYGILI/ HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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