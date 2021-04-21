  • BIST 1.350
  • Altın 466,652
  • Dolar 8,1389
  • Euro 9,7769
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Genç kıza bakıp, kendisini tatmin eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis

Bursa'da staj yaptığı iş yerine yaya olarak giden Gözde Şahinbaş’a (18) bakarak, kendisini tatmin eden Suriye uyruklu K.A. (15), cinsel taciz suçundan tutuksuz olarak yargılandığı davada 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Genç kıza bakıp, kendisini tatmin eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis

Olay, 23 Mart günü merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi’nde meydana geldi. Gözde Şahinbaş, staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkıp yürümeye başladı. Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı. Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen Gözde Şahinbaş, kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü. Şahinbaş, yaklaştığı kişiyi, pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde, kendisini tatmin ederken yakaladı. Şoke olan Gözde Şahinbaş, çığlık atıp yardım isterken, şüpheli ise kaçtı.

Gözde Şahinbaş, şüphelinin kendisini tatmin ederken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, tepki çekti.

Harekete geçen polis ekipleri Suriye uyruklu K.A.’yı, olaydan 3 gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklandı. 15 gün tutuklu kalan K.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘TUVALETİMİ YAPIYORDUM’

Bursa 2. Çocuk Mahkemesi’nde hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan dava açılan K.A.’nın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Gözde Şahinbaş, sanık K.A. ve avukatı katıldı. K.A. mahkemede yaptığı savunmada, “Arkadaşımı bekliyordum. Tuvaletimi yapmak için açık cami baktım ama bulamadım. Yol kenarında park edilmiş iki aracın arasına girdim. Pantolonumu indirip, tuvaletimi yapmaya başladım. Yoldan geçen Gözde Şahinbaş’ı görmedim. Pantolonum lastikli olduğu için dizlerime kadar inmiş. Gözde Şahinbaş beni görüp, bağırınca utandım ve kaçtım” dedi.

1 YIL 15 GÜN HAPİS

Gözde Şahinbaş ise 2 gün üst üste aynı yerde gördüğü sanığın kendisine bakarak tatmin olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, K.A.’yı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

‘HERKESE SESİMİ DUYURDUM’

Duruşma sonrası açıklama yapan Gözde Şahinbaş, “Staja gidiyordum. Olay yerinden geçerken önümde biri belirdi. Sürekli arkasına bakarak beni takip ediyordu. Daha sonra ben yaklaştığımda iki aracın arasına girip oradan geçmemi bekledi. Geçtiğimde pantolonunu indirdi. İlk olarak taciz olarak düşünmedim. Tuvaletini yaptığını düşündüm. Yürür adımlarla oradan uzaklaştım. Şikayetçi olmadım. Ertesi gün yine aynı yerde, aynı saatte, aynı kişi tarafından taciz edildim. Bu sefer şikayetçi oldum. İlk yaşadığımda kendime çok kızdım. Ertesi gün tedbirli davrandım. Kameramı açıp görüntü çekmek istedim ve çektim. Belki de o görüntüyü çekmeseydim başıma daha farklı şeyler gelebilirdi. Çok şaşırdım. Sosyal medyada çok tepki topladı. Herkese sesimi duyurdum. Üstünün örtülmesini istemiyorum. Karara itiraz edip daha fazla ceza alması için uğraşacağım. Kimse bu tür olaylara sessiz kalmasın. Utanmayın, korkmayın, cesaretli olun. Herkesin başına gelebiliyor. Korkmayın, üzerine yürüyün” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı19 Nisan 2021 Pazartesi 21:09
  • Ankara'da silahlı, sopalı kavga19 Nisan 2021 Pazartesi 20:00
  • Akhisar'da cinayetten aranan 2 şüpheli Ukrayna'da yakalandı19 Nisan 2021 Pazartesi 19:58
  • Murat Nehri'ne düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışması başlatıldı19 Nisan 2021 Pazartesi 18:04
  • Denizli'de kumar oynarken yakalanan 32 kişiye 42 bin 752 lira ceza19 Nisan 2021 Pazartesi 18:03
  • Muğla'da tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 bin lira ceza19 Nisan 2021 Pazartesi 16:09
  • Şüphelinin gidere döktüğü uyuşturucuya elektrikli süpürge ile ulaşıldı19 Nisan 2021 Pazartesi 16:08
  • Erol Mütercimler için verilen ceza belli oldu19 Nisan 2021 Pazartesi 11:50
  • Eski sevgiliye 9 bıçak darbesine 17 yıl istendi19 Nisan 2021 Pazartesi 10:47
  • Van'da durdurulan araçta arama yapıldı; 'Rexo', 103 kilo 'eroin' buldu17 Nisan 2021 Cumartesi 22:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti