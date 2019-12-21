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Genç kızın, evinin önünde cesedi bulundu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Bahar Akdemir (17), yaşadığı binanın önünde ölü bulundu. Yüzü köpekler tarafından parçalanan genç kızın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Genç kızın, evinin önünde cesedi bulundu

İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı. Geminin kaptanı Bora Ekşi , daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı. Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti. Ergin A. mürettebat tarafından bağlanırken geminin rotasını adli işlemler için Sri Lanka'ya çevirdiği kaydedildi. Kaptan Bora Ekşi'nin evli ve bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Bu arada İnce Denizcilik'ten olayla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama, "20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint  Okyanusu'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz isimli gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu bir personelimiz vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır.

Türk konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariye Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur" denildi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bu sabah genç bir kız cesedi olduğunu gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin marketin bulunduğu binanın 10'uncu katında oturan Bahar Akdemir'e ait olduğu belirlendi.

Yüzü köpekler tarafından parçalanan ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi araştırılırken, polis yakınlarını bilgilerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

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