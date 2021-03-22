Genç kızın, motosiklet kazasında janta sıkışan ayağı, kurtarıldı

Kaza, öğle saatlerinde Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücünün arkasında bulunan E.S. adlı kızın ayağı motosikletin tekerinin jantına sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi, genç kızın ayağını kurtardı.E.S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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