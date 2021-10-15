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Genç Mucitler Eserlerini Sergiledi 

TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği’nde Alper Tunga Ortaokulu öğrencileri tasarım, araştırma ve deney konularında hazırladığı projeleri sergiledi.
Genç Mucitler Eserlerini Sergiledi 

Bilim fuarı açılışına, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Okul Aile Birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini ve bilime katkı sunmaları amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında öğretmen ve öğrencilerin özveriyle hazırladıkları birbirinden farklı 25 proje yer aldı. Bütün stantları teker teker dolaşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrencilerin hazırladıkları bilimsel projeler hakkında bilgi aldı. Etkinlikte, bilimsel deneylerin yanı sıra el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölyeler de yer aldı. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini hedefleyen, özgün deney gösterilerinin yapıldığı fuarda öğrenciler hayata geçirdiği projeleri gün yüzüne çıkardılar. 

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Aydınlık bir geleceğin temeli iyi yetişmiş çocuklardır
 
Bu tür bilim şenliklerini çocukların gelişimi kapsamında büyük fayda sağladıklarını ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğimiz de bir o kadar güzel ve aydınlık olacaktır. Bugün burada öğrencilerimizin hazırlamış olduğu deney ve tasarımlarını görmekten dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen başta öğretmenlerimize, idarecilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bilginin teknolojiye dönüşmesi çağımızın gereği 

Gençlerdeki cevherin açığa çıkması konusunda bu tür etkinliklerin önem arz ettiğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çağımızın gereği doğru bilgiye ulaşmak ve o bilgiyi teknolojiye dönüştürmek büyük önem taşıyor. Sizler geleceğimizin varisi, vatanımızın bayrağımızın temsilcilerisiniz. Bu çerçevede merakınız, çalışma azminiz ve başarınız daim olsun. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Dolayısıyla, gelecekte de değerlerimizin yaşatılması, ülkemizin daha parlak bir geleceğe hazırlanması konusunda bu tür bilim çalışmalarının devamını diliyorum. Bu etkinliğin hazırlanışı esnasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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