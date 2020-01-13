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'Genç mucitler' projelerini sergiledi

"Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin kurulduğu 12 şehirden biri olan Erzurum'da, gençler yaptıkları tasarımları sergiledi.
'Genç mucitler' projelerini sergiledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin kurulduğu 12 şehirden biri olan Erzurum'da, gençler yaptıkları tasarımları sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu kurulan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nde hizmet veren Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 14 hafta süren robotik kodlama eğitimi sona erdi.

Atölyede tasarım üretim ve robotik kodlama gibi alanlarda eğitim alan 160 öğrenci, Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen proje şenliğinde takımlar halinde çalışmalarını sergileyip, tasarladıkları robotlarla matlar üzerinde belirlenen görevleri tamamlamaya çalıştı.

Gençlerin hazırladığı birbirinden ilginç çalışmalara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Programda, kentteki Deneyap Teknoloji Atölyesi'ndeki sınıflara Erzurumlu 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi.

Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

"Geleceğin mucitlerini tebrik ediyorum"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de atölyede 160 öğrencinin 14 haftalık eğitim sürecini tamamladığını ifade ederek, "Gençler tasarlayıp ürettikleri projeleri sergileyip tanıttı. Geleceğin mucitlerini tebrik ediyorum." dedi.

Palandöken Gençlik Merkezi Lideri ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri Erzurum Koordinatörü Bahtiyar Akan ise her eğitimin sonunda proje şenliği düzenleyerek hem çocukları teşvik ettiklerini hem de velilere öğrencilerin hangi aşamada olduğunu gösterdiklerini söyledi.

Akan, 2 Şubat'ta "Elektronik Programlama" eğitiminin başlayacağını belirterek, şenlik sonrası 22 takıma başarı belgesi verileceğini aktardı.

15 Temmuz şehitlerini asla unutmayacaklarını vurgulayan Akan, "Erzurumlu 15 Temmuz şehitleri Yakup Sürücü, Oğuzhan Yaşar ve Murat Ellik'in isimlerini Deneyap Teknoloji Atölye sınıflarına verdik. Çocuklarımız bu atölyelerde eğitim görecek. Proje şenliği kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gönderilen plaketleri de şehit ailelerine takdim ettik." ifadelerini kullandı.

Programa, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Sanayi ve Teknoloji Müdür Vekili Mustafa Küçükler, öğrenci yakınları ile şehit aileleri katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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