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Genç mucitlerle buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üretken Gençlik Derneği ile geçtiğimiz yıl imzalanan “Üreten Genç Projesi” nden faydalanan gençlerle buluştu. 
Genç mucitlerle buluştu

Mamak Belediyesi Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleşen buluşmaya Başkan Köse’nin yanı sıra Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve projeden faydalanan gençler katıldı. 

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Mamak’ta gençlere tam destek 

Gençlerin bilim ve teknoloji kapmasında çağın bütün donanımlarıyla donanmasını amaçlayan proje kapsamında gençler projelerini Başkan Köse ile paylaştı. Gençlere projelerine dair önerilerde bulunan Köse, ardından kitap hediye etti. Mamak’ta gençlere yönelik projeleri birer birer hayata geçirdiklerinin de altını çizen Köse, gençlik merkezlerinin de çok yakında açılacağının müjdesini verdi. Mamak’ı eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında da geliştirecek projeleri hayata geçirerek, gençler için daha cazip bir kente dönüştürmeye çalıştıklarını da vurgulayan Köse, “Üreten, çalışan, alın teri döken tüm gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizi tebrik ediyor, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kendilerine tam destek vereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi. Köse, farklı bakış açıları ve ilginç buluşlarıyla projeye katılan gençleri tebrik ederken, yapılan her çalışmanın, her buluşun kıymetli ve anlamlı olduğuna dikkat çekti. Tesla bobini mantığı ile teflon şarj edebilen sistem, Katlanabilir uzay mekiği, suyun altında ve üstünde gidebilen drone prototip çalışması gibi çok çeşitli projeleri üretmeye çalışan gençler, gençlere girişimciliğin yolunu açtıklarından dolayı Köse’ye teşekkür etti.

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