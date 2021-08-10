Genç TİM projesi tanıtıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla Genç TİM projesini hayata geçirdi. Projeyle, gençlerin elinde ihracatla yükselen Türkiye’nin oluşturulması hedefleniyor.

Genç TİM’de tüm sektörlerden Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde görev yapan genç ihracatçılar yer aldı. Genç TİM Yönetim Kurulu’nda, en az toplam kadın üyelerin oranı kadar kadın yönetim kurulu üyesi bulundurulması zorunlu tutuldu.

İhracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirilmesi, genç ihracatçı sayısının artması ve iş dünyasında genç girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Genç TİM’de tüm sektörlerden 131 genç ihracatçı yer aldı.

131 ÜYEMİZLE YOLA ÇIKTIK

İstanbul’da genç iş insanlarının katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında TİM Başkanı İsmail Gülle, yeni oluşumun yol haritasını ve hedeflerini paylaştı. İhracatın, genç nesillere aktarılması gereken sosyal bir miras olduğunu söyleyen Gülle, “Bizler için aslolan, bu milli varlığı, bu duyguyu, heyecanı geleceğe taşımak, gençliğimizle buluşturmaktır. Amacımız, gençlerimizin ellerinde, ihracatla yükselen Türkiye’yi oluşturmak. Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Kuruluş aşamasında 131 üyemizle yola çıkmış bulunuyoruz. İnşallah 5 yıl içerisinde, 300 milyar dolara yükselecek ihracatımızla Genç TİM üye sayımızı da 500’lere çıkaracağız” dedi.

GENÇLİK, BİZİM İÇİN ŞEVKLE DEVAM ETME HEVESİ

Genç TİM’in ticari diplomasiden uluslararası iş birliklerine, e-ihracattan, ihracat elçiliğine kadar pek çok başlıkta oluşturulacak komiteleriyle gençlik için çalışacağını ve üreteceğine vurgu yapan Gülle “Gençlik, tarih boyunca her zaman enerjimiz; ‘Her şey bitti’ dediğimiz anda ortaya çıkan en kıymetli cevherimiz olmuştur. Gençlik sadece bir yaş döneminden ibaret değildir. Gençlik, bizim için şevkle devam etme hevesi, ‘Daha iyisini yaparım’ deme enerjisi, cesaret, zeka ve en önemlisi ahlak anlamına gelmektedir. TİM olarak bizler, gençlerimizin cevherinin farkındayız. İşte bu sebeple sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olacağı, cesaret vereceği, tecrübelerini paylaşacağı Genç TİM’i hayata geçirdik. Genç TİM’le ihracatımızda sürdürülebilirliği sağlamayı, geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmeyi, genç ihracatçı sayısını artırmayı, iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmeyi, gençlerimize yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Z KUŞAĞI HAKKINDA ARAŞTIRMALAR YAPIYORUZ”

Gülle, 2 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdürdükleri İnovaTİM Z Kuşağı Araştırma Serisi hakkında da bilgiler verdi. Araştırmanın Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden 2 bin 510 genç ile gerçekleştirdiklerinin altını çizen Gülle, şöyle devam etti:

“Elde ettiğimiz bulgulara göre özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerindeki gençlerin, diğer bölgelere göre daha yüksek puanlar aldığını tespit ettik. Bu sonuçlar bize, Genç TİM olarak tüm bölgelerde Z kuşağının motivasyon ve yetkinliğini destekleyecek çalışmalar yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bu araştırma serimizin devamını, Genç TİM Konsey üyelerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam edeceğiz.”

“HER YIL ‘GENÇ TİM İHRACAT ZİRVESİ DÜZENLEYECEĞİZ”

Sürdürülebilir yarınlar için gençlere eğitimler vereceklerini belirten Gülle “Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Genç TİM ajandamızda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde her yıl Genç TİM İhracat Zirvesi düzenlenmesi, genç ihracatçı odaklı sürdürülebilir faaliyetler, eğitim programları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri, sanal ve fiziki ticaret heyetleri, iş forumları gibi geniş bir yelpazede faaliyetler bulunuyor” ifadelerini kullandı.

GENÇ TİM ÜYE SAYIMIZI DA 500’LERE ÇIKARACAĞIZ

Genç TİM’i 40 yaşına kadar olan, ihracatçı birliklerinde oy kullanma hakkına sahip üyeler için kurguladıklarını vurgulayan TİM Başkanı Gülle, şunları kaydetti:

“Kuruluş aşamasında 131 üyemizle yola çıkmış bulunuyoruz. İnşallah 5 yıl içerisinde, 300 milyar dolara yükselecek ihracatımızla, Genç TİM üye sayımızı da 500’lere çıkaracağız. Genç TİM’in yapısı ve işleyişine dair detayları içeren anayasamızı istişare toplantımızda madde madde değerlendirip karara bağladık. Genç TİM bünyesindeki komitelerden sorumlu olacak 18 başkan vekilimizi, birliklerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda seçtik. Genç TİM’in verimli, şeffaf, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir yapıda olması için anayasamıza gerekli tüm maddeleri ekledik.”

HEP DAHA İLERİYE, DAHA YÜKSEĞE GENÇLERİMİZLE YÜRÜYORUZ

TİM Başkanı İsmail Gülle, Genç TİM’in bir başka önemli işlevini de şöyle anlattı:

“İhracat, genç nesillere aktarılması gereken sosyal bir mirastır. Bizler için aslolan, bu milli varlığı, bu duyguyu, heyecanı geleceğe taşımak, gençliğimizle buluşturmaktır. Nasıl ki ülkemizin geleceği gençlerimize emanetse, ihracatımızın geleceği de gençliğimizin ellerinde. Son dönemde ihracatımızda tarihî rekorlara imza attık. Son 12 ayda 200 milyar dolar sınırını aşmayı başardık. 5 yıl içerisinde, inşallah 300 milyar dolara ulaşacağız. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ulaşacağımız rakamlar ise, tamamen genç ihracatçılarımızın vizyonuyla ortaya çıkacak. Türkiye’de 18- 40 yaş aralığında 30 milyona yakın gencimiz var. Avrupa’nın en yüksek genç nüfus oranına sahibiz. Bu büyük potansiyeli kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki; gençliğe yapılan yatırım, orta ve uzun vadede en fazla değer yaratan yatırımlardır. Bu durumun en güzel örnekleri, son yıllarda genç girişimcilerimizce hayata geçirilen unicornlar. İnşallah kısa süre içerisinde unicorn sayımız daha da artarak çift haneli rakamlara yükselecek. Amacımız, gençlerimizin ellerinde, ihracatla yükselen Türkiye’yi oluşturmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; “Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” Bizler, gençlerimizin, işte bu anlayış gücüne ve enerjisine inanıyoruz. Hep daha ileriye, daha yükseğe gençlerimizle yürüyoruz.

YORGUN: İHRACATIN ARTMASI İÇİN YENİ PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen 33 yaşındaki projenin kurucu üyelerinden Reis Gıda’dan Işılay Reis Yorgun, “Böyle bir oluşumu gerçekleştirdiği için İsmail Gülle’ye teşekkür ederim. Proje gençlere cesaret verecek. Ülkemizin ürünlerinin tanıtımı ve ihracatının artması için yeni projeler geliştireceğiz. Genç arkadaşlarımızla daha dinamik ve vizyoner bir bakış açısı getireceğimize inanıyorum. Farklı sektörlerden arkadaşlarla farklı fikirlerle ihracatımıza ivme kazandıracağız” dedi.

ÇEVİK: İHRACAT VATANİ GÖREVDİR

Genç TİM’in Başkan Yardımcısı 33 yaşındaki Çevkur Madencilik Genel Müdürü Mustafa Selçuk Çevik de “Gençlerin ihracat yönelmesi için çok iyi bir proje. İhracatın vatani görev olduğunu düşünüyorum. Her Türk ihracatın içerisinde bulunmalıdır, askerlik gibi düşünüyorum. 18 yaşından beri mermer

ihracatı yapıyorum. 3 yıldır da ülkemizin çeşitli yerlerinde krom, çinko, kurşun ihracatı için çalışıyorum. Tecrübelerimi gençlere aktarmak için buradayım” diye konuştu.

TÜRKOĞLU: YETENEKLİ VE AKILLIYIZ, KENDİMİZİ GÖSTERECEĞİZ

Mersin’den projeye dahil olan 35 yaşındaki Çise Ciğer Türkoğlu ise mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin üretimi ve ihracatında çalıştığını aktardı. Türkoğlu, “Genç TİM, ihracatın sürdürülebilirliğine yardımcı olacaktır. Bizler Türk gençleri yetenekliyiz, akıllıyız. Fırsat verildiği sürece kendimizi göstereceğimize Türkiye’nin ekonomisine, ihracatına büyük katkılar sunacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇ TİM ANAYASASI

Gerçekleştirilen toplantıda Genç TİM anayasası da açıklandı. Düzenlenen anayasada şu bilgilere yer verildi:

“1. İhracatçı Birliklerinde oy kullanma hakkına sahip ve 40 yaşına kadar (40 yaş dâhil) olan üyeleri kapsar.

2. TİM Başkanı Onursal Başkan olmak üzere 12 Başkan Yardımcısı bulunur. TİM Başkanı onayıyla Başkan Yardımcısı sayısı artırılabilir. Başkan Yardımcıları Genel Sekreterlik’ten belirlenecek bölge temsilcilerinden ve bağımsız üyelerden seçilecektir.

3. Birinci maddede tarif edilmiş olan İhracatçı Birliklerinde oy kullanmaya haiz ve o yaş dilimindeki kişiler otomatik olarak Genç TİM üyesi olur.

4. TİM Başkanı tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu, 30 gün içinde 12 aylık iş planını TİM Başkanına sunar ve her dönem sonunda bir raporla gerçekleşmeleri yeni 12 aylık raporla beraber sunar.

5. Genç TİM Yönetim Kurulu’nda, en az toplam kadın üyelerin oranı kadar Kadın Yönetim Kurulu üyesi bulunmak zorundadır.”