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Genç usta 'ata mirası' kılıç sanatını yaşatıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Demirciler Çarşısı'nda, unutulmaya yüz tutan kılıç yapımı, sayıları giderek azalan ustalardan 26 yaşındaki Ali Osman Ünal tarafından sürdürülmeye çalışılıyor.
Genç usta 'ata mirası' kılıç sanatını yaşatıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Demirciler Çarşısı'nda, unutulmaya yüz tutan kılıç yapımını sürdüren az sayıdaki ustalardan 26 yaşındaki Ali Osman Ünal, sıcaklığı 700 dereceye ulaşan ocakta demir döverek ter döküyor.

Genç ustanın, Akçasu Deresi'nin iki yakasına kurulu çarşıdaki dükkanında demire şekil vererek ürettiği kılıçlar, evlerinde "süs eşyası" olarak kullanmak isteyenlerden talep görüyor.

Ünal'ın istenilen model ve özelliklere göre tasarlayarak adeta sanat eseri haline getirdiği kılıçlar, ortalama 200-250 liradan alıcı buluyor.

"Osmanlı torunu olduğumuz için kılıçlar ilgi çekiyor"

Ali Osman Ünal, 11 yaşındayken babası ve amcasının yanında çalışarak mesleğe adım attığını, 15 yıldır demir döverek kılıç ürettiğini söyledi.

Unutulmaya yüz tutan kılıç yapımını sürdürmek istediğini dile getiren Ünal, "Demircilik ata mesleğimiz. Demircilik aynı zamanda 'peygamber mesleği'dir, Hazreti Davut'tan gelir. Bizim pirimiz odur. Meslek zor olduğu için talep görmüyor. Genç nesilden yetişen yok. Bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Demirciler Çarşısı'nda bu işi yapan 4 usta kaldı." diye konuştu.

Ünal, sıcaklığı 700 dereceye ulaşan ocakta demire şekil verdiğini, bir kılıcı bir günde tamamladığını anlattı.

Ateş başında çalıştıkları için zor bir meslek icra ettiklerini dile getiren Ünal, "Ateş başlı başına zor ve alışılması güçtür. Amcamın bir lafı vardır; 'Kırk sene geçse de elime kıvılcım gelse hala ilk günkü gibi yakar.' Alışamazsın ateşe." dedi.

Elinden geldiğince mesleği sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan Ünal, "Dövme çelikten kılıçları, Osmanlı zamanında yapıldığı şekline uygun üretiyoruz. Osmanlı torunu olduğumuz için kılıçlar çoğu kişinin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar kılıçları ata yadigarı olarak evinde sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Ünal, kılıcın yanı sıra çeşitli kapı aksesuarları yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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