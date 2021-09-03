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Genç yetenekler mest etti

Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi’nin genç kursiyerleri Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde eserlerini görücüye çıkardı. 
Genç yetenekler mest etti

10-22 yaş aralığında bulunan kursiyerlerin ahşap yakı, filografi ve zift kazıma teknikleriyle ortaya koyduğu eserler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Genç sanatçılara ortaya çıkardığı eserler için Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci tarafından katılım belgesi takdim edildi.100’den fazla eserin yer aldığı sergi bugün Saat: 17.00’a kadar sanatseverlere açık olacak.

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Bize düşen onlara destek olmak

Çocuklara fırsat verilince neleri başarabildiklerini bu sergi ile vesilesi gördüğünü
ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bize düşen ise onlara destek olmak, yollarını açmak. Bu bilinçle Mamaklı gençlerimiz için yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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