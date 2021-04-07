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Gençler ahşaba şekil veriyor

Aile Merkezlerinde birbirinden farklı projelere imza atan Mamak Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş ahşap yakma sanatını açtığı kurslarla ayakta tutmaya çalışıyor.
Gençler ahşaba şekil veriyor

Ahşap yakma sanatı olarak öne çıkan pirogravür, son dönemde oldukça yaygınlaştı. Aile Merkezlerinde birbirinden farklı projelere imza atan Mamak Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş ahşap yakma sanatını açtığı kurslarla ayakta tutmaya çalışıyor. Osmanlı motiflerinden tarihi mozaiklere kadar birçok farklı çalışmaların yer aldığı ve yakma sanatı ile ahşaba şekil veren Ahşap Yakma Kursu Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi’nde gençlere öğretiliyor. Tablodan anahtarlığa, ayraçtan aksesuara, mücevher kutularından bardak altıklarına, saatten mumluğa kadar pek çok orijinal tasarıma imza atan gençler, istedikleri simgeleri ahşabı yakarak resmediyor.

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Hem Dekoratif, Hem Görsel Sanat
Uzun ve sabırlı bir eğitim gerektiren, klasik el sanatlarının en önemli dallarından biri olan Ahşap Yakma Tekniği Kursu Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi’nde açıldı. Ahşap veya diğer elverişli malzeme yüzeylerinin kızgın metal kalemlerle yakılarak çeşitli motiflerle bezenmesi işleminde kullanılan bir dekoratif sanat tekniği olan Ahşap Yakma Kursu’na gelen gençler, kişisel özel tasarımlara imza attıklarını söyledi. Boş vakitlerini değerlendirdiklerini belirten kursiyerler, “Ahşap Yakma resim sanatı çok zor. İlk olarak kavak kontrplaklarını alıyoruz. Daha sonra ahşabı tabloların ebatlarına göre keserek resim yapılacak yüzeyi zımparayla temizliyoruz. Ahşabın üzerine önce kurşun kalemle resmin ana hatlarını ve tonlamalarını çiziyoruz. Ardından dekorasyon havyarıyla resimlerin yakma bölümlerine geçiyoruz. Daha sonra tozlanmaya karşı koruyucu vernik sürerek resmi hazır hale getiriyoruz. Yaptığımız eserleri yılsonunda sergileyeceğiz. Çalışmalarımız beğeni topluyor. Sosyal medya üzerinden satış bile yapıyoruz” dedi.

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