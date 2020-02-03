  • BIST 119.243
  • Altın 303,361
  • Dolar 5,9811
  • Euro 6,6174
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Gençler rap dinliyor

Genç neslin rap müziğe ilgisini yine genç rapçi Erkam Tatlıtürk’le konuştuk. Tatlıtürk, “Gençler konu gözetmeksizin söylemek istediklerini rap şarkılarında duyuyor. Bence ilginin kaynağı bu” diyor. 
Gençler rap dinliyor

Son yıllarda 7’den 70’e herkesin ilgiyle dinlediği rap müzik özellikle 20’li yaştaki gençlerin en sevdiği müzik türlerinin başında geliyor. Dinlemenin yanı sıra pek çok genç bu müziğe katılıyor, şarkılar yapıyor. Erkam Tatlıtürk de onlardan biri. 20 yaşındaki üniversite 3’üncü sınıf öğrencisi Tatlıtürk, “Benim jenerasyonumun bu müzik türünü sevmesinin nedeni söyleyecek sözlerinin olmasından kaynaklanıyor. Kendimizi bu sayede daha iyi ifade ediyoruz” diyor. Tatlıtürk bir de ailelere seslenerek, “En büyük destekçim babam. Sanatla uğraşmak okula zarar vermez. Çocuğunuzun önünü kesmeyin” tavsiyesinde bulundu. 

rap-muzik,-erkam-tatliturk,-erkal-erdogan.jpg

MÜZİĞE İLGİM İLKOKULDA BAŞLADI

Müziğe ilgisini, rap müzikle olan tanışmasını ve bu türle ilgili fikirlerini Tatlıtürk gazetemize şöyle anlattı:
“Küçük yaşta müzikle ilgilenmeye başladım. Okulda korolara katıldım. Belirli bir süre sonra sesimin uymadığı gerekçesiyle hocam beni korodan çıkardı. Benim aslında müzikle hikâyem orada başladı. Korodan çıkarılmam müziğe beni küstürmek yerine daha çok içimde azme neden oldu. O yaşlardan başlayarak müzikle hep ilgilendim. Çok iyi bir sesim yok. İyi bir solist değilim ama çok iyi bir dinleyiciyim.” 

rap-muzik,-erkam-tatliturk,,.jpg

HER GENÇ GİBİ BEN DE RAP MÜZİĞE BÜYÜK İLGİ DUYUYORUM

“Birkaç yıl önce rap müzikle tanıştım. Önceden bu müzik türü belirli kişilerin etrafında şekillenmişti ama artık öyle değil. Özellikle internet sayesinde herkes içinden geleni söyleyebiliyor ve iyi olanlar sıyrılıyor. Açıkçası benim de öyle oldu. Bu müziğin diğer türlerden ayrılan en önemli özelliği sözlerini yazarken özgür olmanız. Ve bunları da dilediğinizce anlatabilmeniz. Toplumdan beslenmek de çok önemli. Ben sürekli toplumun içerisindeyim. Gözlem yapıyorum etkilendiğim bir şeyi anında not ediyorum.” 

rap-muzik,-erkam-tatliturk,-erkal-erdogan,.jpg

GENÇLER RAP MÜZİKTE SÖYLEMEK İSTEDİKLERİNİ BULUYORLAR 

“Özellikle benim jenerasyonumun rap müziği sevmesinin sebeplerinden biri de kendimizi daha iyi ifade edebilmemiz. İçimizden ne geliyorsa bunu sözlerimize yansıtabiliyoruz. Sözlerinde yaşanmışlıklar var, toplumsal sorunlarla ilgili dikkat çekici yerler var. Aslında biraz da bizim söylemek istediklerimizi şarkılarımızla anlatmamız yani mikrofonla sohbet etmek var. Mesela benim yazdığım şarkı olan ‘Boks Eldivenim’ isimli parça. Orada boks eldiveni bir metafor olarak kullanıldı. Kendi yaşadıklarımı anlattım. Azimle çalışıldığı takdirde ve etrafınızı iyi dinlediğiniz zaman iyi şeyler alır kendisi geliştirirsiniz. Klipte ve şarkı sözlerinde bunlara dikkat çektim. Çünkü benim yaşadıklarım buydu. Diğer şarkılarımın söz yazım aşamasındayım. Üretmeye devam ediyorum.” 

rap-muzik,-erkam-tatliturk,-erkal-erdogan,,.jpg

BABAM BÜYÜK DESTEK VERİYOR

“Ben şiirle de çok ilgileniyorum. Sürekli okurum, dinlerim. Rap müzikle beraber ben de elime bir kalem alıp bir şeyler karamaya başladım. Yazdıkça şiirlerle ilerledi. Bu konuda en büyük destekçim babam oldu. Elinden ne geliyorsa yaptı.” 

rap-muzik,-erkam-tatliturk,,,.jpg

MÜZİĞİM OKULA ZARAR DEĞİL FAYDA VERİYOR 

“Aynı zamanda ben öğrenciyim. Üniversite 3’ncü sınıfta endüstri mühendisliği okuyorum. Yanlış bir algı var onu da belirtmek isterim. Bir çocuk ya da genç sanatsal faaliyetlerle ilgileniyorsa okuluna zarar vermez. Bunu en iyi ben yaşıyorum. Okulumda onur öğrencisiyim. Ben müzikle uğraştıkça zaman verdikçe ufkum genişliyor dersleri anlama kapasitem daha çok artıyor. Motive oluyorum.” 

rap-muzik,-erkam-tatliturk,-erkal-erdogan,,,.jpg

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA 

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara basını "Rüzgârlı Sokak"ta03 Şubat 2020 Pazartesi 00:10
  • 62 kişinin karantinaya alındığı hastanede güvenlik önlemi02 Şubat 2020 Pazar 15:22
  • Ankara'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu noktalar01 Şubat 2020 Cumartesi 00:15
  • 77 yaşındaki Hacer Öcal, azmi ve cesareti ile gençlere örnek oldu01 Şubat 2020 Cumartesi 00:10
  • Tapu alım satımında güvenli dönem31 Ocak 2020 Cuma 12:57
  • Taşıt Takas Sistemi Nedir? Taşıt Takas Sistemi ne zaman başlıyor? Taşıt Takas Sistemi zorunlu mu?31 Ocak 2020 Cuma 01:13
  • Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir: STK'lar birleştiricidir31 Ocak 2020 Cuma 00:15
  • Ulus Kaledibi’ndeki fidancılar taşınma konusunda kararsız31 Ocak 2020 Cuma 00:10
  • Büyük Birlik Partisi 27 yaşında30 Ocak 2020 Perşembe 00:15
  • Kahramankazan’da çocuklar dolu dolu tatil yapıyor30 Ocak 2020 Perşembe 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti