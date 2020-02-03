Gençler rap dinliyor

Genç neslin rap müziğe ilgisini yine genç rapçi Erkam Tatlıtürk’le konuştuk. Tatlıtürk, “Gençler konu gözetmeksizin söylemek istediklerini rap şarkılarında duyuyor. Bence ilginin kaynağı bu” diyor.

Son yıllarda 7’den 70’e herkesin ilgiyle dinlediği rap müzik özellikle 20’li yaştaki gençlerin en sevdiği müzik türlerinin başında geliyor. Dinlemenin yanı sıra pek çok genç bu müziğe katılıyor, şarkılar yapıyor. Erkam Tatlıtürk de onlardan biri. 20 yaşındaki üniversite 3’üncü sınıf öğrencisi Tatlıtürk, “Benim jenerasyonumun bu müzik türünü sevmesinin nedeni söyleyecek sözlerinin olmasından kaynaklanıyor. Kendimizi bu sayede daha iyi ifade ediyoruz” diyor. Tatlıtürk bir de ailelere seslenerek, “En büyük destekçim babam. Sanatla uğraşmak okula zarar vermez. Çocuğunuzun önünü kesmeyin” tavsiyesinde bulundu.

MÜZİĞE İLGİM İLKOKULDA BAŞLADI

Müziğe ilgisini, rap müzikle olan tanışmasını ve bu türle ilgili fikirlerini Tatlıtürk gazetemize şöyle anlattı:

“Küçük yaşta müzikle ilgilenmeye başladım. Okulda korolara katıldım. Belirli bir süre sonra sesimin uymadığı gerekçesiyle hocam beni korodan çıkardı. Benim aslında müzikle hikâyem orada başladı. Korodan çıkarılmam müziğe beni küstürmek yerine daha çok içimde azme neden oldu. O yaşlardan başlayarak müzikle hep ilgilendim. Çok iyi bir sesim yok. İyi bir solist değilim ama çok iyi bir dinleyiciyim.”

HER GENÇ GİBİ BEN DE RAP MÜZİĞE BÜYÜK İLGİ DUYUYORUM

“Birkaç yıl önce rap müzikle tanıştım. Önceden bu müzik türü belirli kişilerin etrafında şekillenmişti ama artık öyle değil. Özellikle internet sayesinde herkes içinden geleni söyleyebiliyor ve iyi olanlar sıyrılıyor. Açıkçası benim de öyle oldu. Bu müziğin diğer türlerden ayrılan en önemli özelliği sözlerini yazarken özgür olmanız. Ve bunları da dilediğinizce anlatabilmeniz. Toplumdan beslenmek de çok önemli. Ben sürekli toplumun içerisindeyim. Gözlem yapıyorum etkilendiğim bir şeyi anında not ediyorum.”

GENÇLER RAP MÜZİKTE SÖYLEMEK İSTEDİKLERİNİ BULUYORLAR

“Özellikle benim jenerasyonumun rap müziği sevmesinin sebeplerinden biri de kendimizi daha iyi ifade edebilmemiz. İçimizden ne geliyorsa bunu sözlerimize yansıtabiliyoruz. Sözlerinde yaşanmışlıklar var, toplumsal sorunlarla ilgili dikkat çekici yerler var. Aslında biraz da bizim söylemek istediklerimizi şarkılarımızla anlatmamız yani mikrofonla sohbet etmek var. Mesela benim yazdığım şarkı olan ‘Boks Eldivenim’ isimli parça. Orada boks eldiveni bir metafor olarak kullanıldı. Kendi yaşadıklarımı anlattım. Azimle çalışıldığı takdirde ve etrafınızı iyi dinlediğiniz zaman iyi şeyler alır kendisi geliştirirsiniz. Klipte ve şarkı sözlerinde bunlara dikkat çektim. Çünkü benim yaşadıklarım buydu. Diğer şarkılarımın söz yazım aşamasındayım. Üretmeye devam ediyorum.”

BABAM BÜYÜK DESTEK VERİYOR

“Ben şiirle de çok ilgileniyorum. Sürekli okurum, dinlerim. Rap müzikle beraber ben de elime bir kalem alıp bir şeyler karamaya başladım. Yazdıkça şiirlerle ilerledi. Bu konuda en büyük destekçim babam oldu. Elinden ne geliyorsa yaptı.”

MÜZİĞİM OKULA ZARAR DEĞİL FAYDA VERİYOR

“Aynı zamanda ben öğrenciyim. Üniversite 3’ncü sınıfta endüstri mühendisliği okuyorum. Yanlış bir algı var onu da belirtmek isterim. Bir çocuk ya da genç sanatsal faaliyetlerle ilgileniyorsa okuluna zarar vermez. Bunu en iyi ben yaşıyorum. Okulumda onur öğrencisiyim. Ben müzikle uğraştıkça zaman verdikçe ufkum genişliyor dersleri anlama kapasitem daha çok artıyor. Motive oluyorum.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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