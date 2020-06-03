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Gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 14.00-20.00 saatleri arasında kaldırılan 18 yaş altı çocuklar ve gençler, bir kez daha dışarıda olmanın keyfini çıkardı.
Gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında yürütülen normalleşme sürecinde, daha önce 0-14 ile 15-20 yaş gruplarına ayrı günlerde uygulanan sokak serbestliği, 18 yaş altına çarşamba ve cuma günlerinde, 14.00-20.00 saatleri arasında olacak şekilde yeniden düzenlendi. 

İstanbul'da, saat 14.00'ten itibaren aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar, oyun alanlarında vakit geçirdi. Kentin sahil kesimlerinde aileleriyle birlikte yürüyüş yapan ve bisiklet kullanan çocukların maske taktıkları gözlendi.

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Ailelerinin Maçka Demokrasi Parkı'na getirdiği çocuklar çimenlerde oturdu, oyuncaklarıyla oynadı. Sosyal mesafe kuralına uyan aileler, çocukların parkta eğlendiği anları cep telefonuyla da kaydetti.

Çocuklar, Caddebostan ve Maltepe sahillerindeki parklarda oyun oynarken, gençler de spor alanlarında vakit geçirdi, piknik yaptı.

Sokak serbestliğini daha önceki uygulamayla karıştıran bazı vatandaşlar da saat 11.00'den sonra çocuklarını parklara çıkarmaya başladı. Öğle saatlerinden önce kentin sahil kesimlerine gelen bazı gençler de çimlerde oturup piknik yaparken, çocuklar da bisiklet kullandı.

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Trakya'da 18 yaş altındakiler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı
Edirne'de parkları dolduran çocuklar, güzel havanın tadını çıkararak gönüllerince oynadı. Kimisi parktaki çimlerde arkadaşlarıyla maç yaptı, kimisi spor alınanda vakit geçirdi. 

Mahmut Kerem Katmer (12), AA muhabirine, önceden planladıkları gibi arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi.

Parkta futbol oynadıklarını belirten Katmer, "İzin zamanımızı değerlendireceğiz. 20.00'ye kadar iznimiz var." dedi

Tekirdağ'da da saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmaya başlayan çocuk ve gençler, aileleriyle Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yaptı. 

Bazı çocuklar parklarda bisiklete binerken, bazı gençler de arkadaşlarıyla buluşup açık alanlarda zaman geçirdi. 

Kırklareli'nde de çocuklar park ve yeşil alanları doldurdu. 

Bazı çocuklar festival alanında top oynayıp bisiklete bindi, bazıları da uçurtmayla güneşli havanın tadını çıkardı. 

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Karadeniz'de 18 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı 
Samsun'da Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Atakum sahilinde 18 yaş altı gençler ve çocuklar, yürüyüş yaptı. Ebeveynleri ile park ve sahil yolunda vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlendi. 

Kent merkezinde yoğunluk yaşanan oyun parklarında emniyet ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. 

Kastamonu'da çocuklar, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti. Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, kent merkezinden geçen çay boyunda yürüyüş yaptı, Cumhuriyet Meydanı'nda aileleriyle oynadı, bazıları da kentin sokaklarında aileleriyle yürüyüş yaptı.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarına akın etti.

Amasya’da kent merkezindeki meydan ve parklarda eğlenen çocuklar, aileleriyle yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. 

Polis ekipleri, çocukların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ailelerine ikazda bulundu. 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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