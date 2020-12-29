Gençlerbirliği 3 puana 3 golle uzandı

Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2'lik skorla geçti.

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yendi.

14. dakikada Emre Demir'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Nordfeldt topun sahibi oldu.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Ackah ile hızlı atağa kalkan Hes Kablo Kayserispor'da Emre Demir'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kanga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Candeias, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

44. dakikadaki Hes Kablo Kayserispor atağında çizgiden içeri çevrilen topa yakın Emre yakın mesafeden vurdu ancak top kaleciden döndü. Pozisyonun devamında kale önünde yaşanan karambolden Gençlerbirliği savunması topu çıkardı. Ardından Campanharo'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe sonra da kale çizgisine çarpıp oyun alanına döndü.

İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Hes Kablo Kayserispor 2. golü buldu. Emre Demir'in sağdan ortasında Gençlerbirliği savunmasında Arda Kızıldağ'ın ters vuruşu sonrası top ağlara gitti. Arda'nın kendi kalesine attığı golle konuk ekip 2-1 öne geçti.

59. dakikada Gençlerbirliği Berat Özdemir ile sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

60. dakikada Hes Kablo Kayserispor'da sol kanattan gönderilen topla ceza sahası içinde buluşan Kanga topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. İtirazlar üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'da inceledi ancak karar değişmedi.

62. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağdan yaptığı ortada Sio topu kafayla ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonun başlangıcında elle müdahale olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

65. dakikada Gençlerbirliği'nin Candeias'la kullandığı serbest vuruşta Sio, ceza sahasında topu yine kafayla ağlara gönderdi. Ancak bu pozisyonda da maçın hakemi VAR'a gitti ve öncesindeki faul nedeniyle golü geçersiz saydı.

70. dakikada Gençlerbirliği eşitliği sağladı. Ceza sahası içindeki Berat Özdemir, kendisine gönderilen topta kaleci İsmail'i ekarte ederek topu ağlara gönderdi: 2-2.

84. dakikada Gençlerbirliği'nin soldan kullandığı köşe vuruşu sonrası kafalardan seken topu Sefa Yılmaz röveşata vuruşuyla filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesinde pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

89. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hes Kablo Kayserispor savunsasında Oğuzhan Çapar, ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 3-2.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Notlar

Bu sezon ilk kez 3 gol kaydeden başkent ekibinin ayrıca Giovanni Sio (2) ve Sefa Yılmaz ile bulduğu 3 gol de VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği, son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda hanesine 10 puan yazdırdı.

Bu sezon şu ana kadar 14 maça çıkan başkent temsilcisi, ilk 9 müsabakasında ise 5 puanda kalmıştı.

Mert Nobre ile sezona başladı

Sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre ile başlayan Gençlerbirliği'nde alınan kötü sonuçların ardından 8. hafta sonunda genç çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

Yönetim, başkent ekibini daha önce birçok kez çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan'ı yeniden teknik direktörlük görevine getirdi.

Gençlerbirliği, Kaplan yönetimindeki ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılsa da daha sonra çıkışa geçti.

Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek rakibinin "namağlup" unvanına son veren kırmızı-siyahlılar, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 14. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi.

Bugün gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, 16. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Berat performansıyla dikkati çekiyor

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, bu sezon perfomansını yükseltti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 3 iç saha maçında da gol atmayı başardı. Performansıyla dikkati çeken Berat, sezon başında Avrupa kulüplerinden transfer teklifi almıştı.

Sezona iyi başlayan Gençlerbirliği'nin Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias ise gol sayısını 4'e çıkardı. Candeias, Gençlerbirliği'nin bu sezonki en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ da son 6 lig maçında 90'ar dakika görev yaptı.