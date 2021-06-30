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Gençlerbirliği, altyapısından yetişen Ramazan Köse'yi kadrosuna kattı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Gençlerbirliği, altyapısından yetişen Ramazan Köse'yi kadrosuna kattı

Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra yollarını ayıran Ramazan Köse ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve takım kaptanlığına kadar yükselen Ramazan Köse, 6 sezon sonra takıma geri döndü.

Tecrübeli futbolcu için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaşİ tecrübeli file bekçisini, 'Kulübün evladı' olarak gördüğünü ve yeniden takıma dahil ettikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

RAMAZAN KÖSE: YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

6 sezonluk aranın ardından başkent ekibinde forma giyecek Ramazan Köse ise takıma döndüğünü için mutlu olduğunu belirtti. Köse, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkarmak adına elinden geleni yapacağını söyledi.

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