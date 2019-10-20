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Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yendi.
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı

Gençlerbirliği, maçın başında Antalyaspor kalecisi Boffin'in hatasında öne geçti. 1'inci dakikada kaleci Boffin'in ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Stancu'nun pasında Candeias, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 

13. dakikada konuk ekip, farkı 2'ye çıkardı. Candeias'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2 

21. dakikada Gençlerbirliği, Bahadır Öztürk'ün büyük hatası sonucu skoru 3-0'a taşıdı. Bahadır Öztürk'ün kaptırdığı topla ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

23. dakikada Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı. Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Bahadır Öztürk'ten sıyrılmak isteyen Sio, yerde kaldı. Maçın hakemi, savunmada son adam olduğu gerekçesiyle Bahadır Öztürk'e kırmızı kart gösterdi.

30. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı. 

37. dakikada Gençlerbirliği, Candeias ile bir gol daha buldu. Stancu'nun pasında topla buluşup ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kale önünde topa bir kez daha dokunan Candeias, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4

42. dakikada Gençlerbirliği, farkı 5'e yükseltti. Candeias'ın pasında Sio'un ceza alanı sağ çaprazından şık şutunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 0-5 

Karşılaşmanın ilk yarısı, başkent ekibinin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.

57. dakikada Gençlerbirliği, skoru 6-0'a taşıdı. Sessegnon'un pasında topla buluşup ceza sahasına giren Stancu, kaleci Boffin'in üzerinden aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90. dakikada Polomat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Boffin kurtarışıyla yedinci gole izin vermedi.

Candeias'ın "hat-trick" yaptığı karşılaşma, başkent ekibinin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Başkent temsilcisi, bu sonuçla bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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