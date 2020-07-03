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Gençlerbirliği, kritik maçta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Gençlerbirliği, kritik maçta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor.

Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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