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Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen Medipol Başakşehir, son üç müsabakasını kazanarak 10 puana ulaştı. 

Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 5 puana sahip. 

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek. 

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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