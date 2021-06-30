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Gençlerbirliği sezonu açtı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Gençlerbirliği sezonu açtı

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde yeni teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-siyahlı futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alanda yapılan taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmanı takip eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, “Bugün ilk transferimizi yaptık, kaleci Ramazan ile anlaştık, sözleşmemizi de imzaladık. İnşallah arkası da gelecek. El birliğiyle, Baki’yle, Metin’le, bizle, yönetimle eski sorunları çözüp kulübü düzlüğe çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ama o kadar sorun var ki insanı bezdiriyor. Oyuncuların paralarını ödememişler. Adamlar ihtar çekmiş. Transfer yasağı Sio’dan geldi. Onu da 200 bin Euro onu hallederiz. Ama esas öbürleri arka arkaya gelirse bizi zorlar. Ama şimdilik gelebilecek yok, ödüyoruz” dedi.

“19 MAYIS’TA ANKARAGÜCÜ OYNASIN GİBİ BİR ŞEY OLAMAZ”

Başkan Niyazi Akdaş,19 Mayıs Stadyumu’nun akıbetinin sorulması üzerine, “Gelirimizi hesaplayacağız, harcamalarımızı ona göre harcayacağız. Bütçeyi aşmayacağız ve aldığımız yardımlarla da eski borçları, bu beyefendilerin aldığı paraları ödeyeceğiz. Millet evler, katlar almış biz parasını ödeyeceğiz. Ankaragücü sayın bakanla görüşmüş 19 Mayıs’ın projeleri hazırmış. 1-2 ay içerisinde inşaatına başlanıyormuş. Dün Faruk Koca’nın verdiği beyanata göre Gençlerbirliği Eryaman’da kalsın, biz 19 Mayıs’ı alalım gibi bir şey söz konusu olamaz. Ortak bir şeyde anlaşırız” diye konuştu.

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