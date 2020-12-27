  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
SON DAKİKAElazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
»

Gençlerbirliği Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.
Gençlerbirliği Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği, 14. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak ligde üç maç sonra kaybetmişti.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, haftaya 12 puanla 18. sırada girdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli atlet Mevlüt Aras'tan erkekler 800 metrede 18 yaş altı salon Türkiye rekoru26 Aralık 2020 Cumartesi 09:58
  • Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones hayatını kaybetti26 Aralık 2020 Cumartesi 09:57
  • Kasımpaşa Medipol Başakşehir deplasmanında26 Aralık 2020 Cumartesi 09:57
  • Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak yönetiminde 3'te 3 peşinde26 Aralık 2020 Cumartesi 09:56
  • Trabzonspor ile Galatasaray 130. randevuda26 Aralık 2020 Cumartesi 09:54
  • Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışları'nda 4 yeni rekor25 Aralık 2020 Cuma 22:04
  • Galatasaray, Trabzon'a geldi25 Aralık 2020 Cuma 17:07
  • Eski TOSFED Başkanı Demir Berberoğlu'nun ismi 2021 sezonuna verildi25 Aralık 2020 Cuma 16:40
  • PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı25 Aralık 2020 Cuma 16:02
  • Milli yüzücüler, Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nın 'ilk madalya'sını kazandırma peşinde25 Aralık 2020 Cuma 14:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti