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Gençlerbirliği taraftarından Cavcav'a tepki

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ile uzun bir süredir arası kötü olan taraftarlar, yaşanan son gelişmelerin ardından Cavcav ile olan köprüleri tamamen attı.
Gençlerbirliği taraftarından Cavcav'a tepki

Kötü yönetimi nedeniyle uzun bir süredir Gençlerbirliği taraftarlarının eleştiri oklarının ucunda yer alan Murat Cavcav, camianın sesine kulak vermemiş ve Başkent temsilcisi son üç yıl içinde ikince kez küme düşmüştü. Bu gelişmenin ardından Murat Cavcav'ın istifasını bekleyen Gençlerbirliği taraftarları, sessizlik karşısında ise rahatsızlıklarını dile getirmişti. 

TARAFTARLAR; KÜME DÜŞME KALKMASIN, CAVCAV; KÜME DÜŞME KALKSIN

Son günlerde sıkça konuşulan küme düşmenin kaldırılması tartışmalarına katılan Gençlerbirliği taraftarları, 'Küme düşme kalkmasın' başlığıyla bu konuda yeni bir karar alınmasına sıcak bakmadıklarını açıklamışlardı. Kırmızı-siyahlı taraftar, Süper Lig'den hak ederek çıkmak istediklerini dile getirmiş ve bu konuda yönetime seslenerek başvuru yapmamalarını istemişlerdi. Diğer kulüp taraftarlarının aksine Gençlerbirliği taraftarlarının bu açıklaması kamuoyunda büyük ses getirmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Gençlerbirliği Kulübü, resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla pandemi koşulları nedeniyle 2020-21 sezonunda kümü düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracağını açıkladı. Gençlerbirliği taraftarları bu açıklamaya tepki göstererek, kulübün pandemi koşulları nedeniyle değil yönetimin yanlışları nedeniyle düştüğü belirterek, kulüp yönetiminin aldığı bu kararı kabul etmediğini deklare etti.

600 DELEGE HAMLESİ İSYAN ETTİRDİ

Bu gelişmelerin ardından ise 10 Haziran'da yapılması planlanan Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde sessizliğini koruyan Murat Cavcav'ın 600'e yakın delegenin kulüp aidatlarını ödediği iddiası, kırmızı-siyahlı camiada öfkeyle karşılandı. Aidatları ödenen 600 civarındaki delege genel kurula katılabilecek ve Cavcav bu gücüyle kongrede karar verici bir konumda olacak. Bu gelişme, Cavcav'ın başkanlığı bırakacağı beklentisinde olan Gençlerbirliği taraftarlarında büyük bir endişeye yol açtı. 

"SAKIN ADAY OLMA"

Kırmızı-siyahlı taraftarlar gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdi. Murat Cavcav'ı kesinlikle kulüp başkanı olarak görmek istemeyen taraftarlar, Cavcav'a 'sakın aday olma' mesajını gönderdi. Taraftarlar, Cavcav'ın bu delege gücüyle demokratik yapıyı zedelediğini savunurken, bu yapının görev yapacak tüm yönetimlerde baskı unsuru olacağını vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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