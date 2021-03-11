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Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi.
Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük için Özcan Bizati'yle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Özcan Bizati'nin yardımcılıklarını ise Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.

Süper Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği, bu sezon 4. farklı teknik adamla çalışacak. Kırmızı-siyahlılarda bu sezon Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak'tan sonra Özcan Bizati görev alacak.

Daha önce Gençlerbirliği'nde Gençlik Gelişim Antrenörü olarak çalışan Bizati, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Trabzonspor, Manisaspor, Samsunspor, Sivasspor, Bursaspor ve Kayserispor'da antrenörlük yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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