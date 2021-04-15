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Gençlerbirliği, yarın sahasında Sivasspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Gençlerbirliği, yarın sahasında Sivasspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Kırmızı-siyahlı takımda Arda Kızıldağ, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olduğu için savunma oyuncuları Zargo Toure ve Mustafa Akbaş ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, Sivasspor maçını kazanarak 3 puan almayı ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği, oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 19. sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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