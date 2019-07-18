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Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine

Gençlerbirliği alkışlanacak bir karara imza attı. Kırmızı siyahlı Başkent temsilcisi Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda gazi ve şehit ailelerinin ücretsiz kombine alabileceğini duyurdu.
Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine

Geçtiğimiz 2018-2019 1. Lig sezonunu başarıyla tamamlayarak tekrar Süper Lig’e yükselen kırmızı siyahlı Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, geçtiğimiz gün kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Buna göre Başkent temsilcisinin Eryaman Stadı’nda oynayacağı iç saha maçlarında kombine bilet fiyatları, maraton tribünü 750, kapalı tribün içinse 1000 lira olarak belirlendi. 

KADINLARA VE ÖĞRENCİLERE YÜZDE 50 İNDİRİM

Son yıllarda sıkça dile getirilen stadlarda daha çok kadın taraftar kampanyası kapsamında Başkent temsilcisinden alkışlanacak bir karar geldi. Buna göre kombine bilet almak isteyen kadın taraftarlar belirlenen rakamların yalnızca yüzde 50’sini ödeyecek. Kadınların yanı sıra öğrencilere de iyi bir haber veren Başkent temsilcisi, gençlerin spora ilgisini artırmak, kötü alışkanlıklar yerine boş zamanlarında sporla ilgilenmeleri için onlara da kombine biletlerinde yüzde 50 indirim getirdi. 

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ÜCRETSİZ

Başkent’in 96 yıllık temsilcisi kırmızı siyahlı Gençlerbirliği bu yıl örnek teşkil edebilecek bir karara daha imza attı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre kombine biletleri şehit aileleri ve gazilere ücretsiz olarak verilecek. Yapılan açıklamanın ardından gerek spor camiasından gerekse sosyal medyada vatandaşlar tebrik mesajları yayınlandı. 

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7 YIL SONRA ANKARA DERBİSİ

2012-2013 yılında Ankaragücü’nün bir alt lige düşmesi geçtiğimiz yıl da Gençlerbirliği’nin bir alt ligde mücadele etmesi özlenen Ankara derbisinin oynanmasını 7 yıldır mümkün kılmıyordu. Ancak bu yıl her iki takımında Süper Lig’de mücadele edecek olması Başkentli spor severleri heyecanlandırdı. Geçtiğimiz gün çekilen kuraların ardından belli olan fikstürde ligin ilk Ankara derbisi 6. hafta Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Öte yandan her iki takımın da sosyal medya hesaplarından yayınlanan bu fikstürü paylaşmış ve birbirlerine atıfta bulunarak ‘Özlemiştik’ ifadelerine yer verdi. 

İLK SINAV ÇAYKUR RİZE 

Efsane başkan İlhan Cavcav Sezonunda Süper Lig’de mücadele edemeyen kırmızı siyahlı Başkent temsilcisi 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta (Dozer Cemil) Sezonu’nda ilk sınavını Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’u Eryaman’da misafir ederek verecek.  

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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