Gençlerbirliği'nden Sio'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Gençlerbirliği, Sio hakkında, "Uzman doktorlar tarafından 'konsültasyonlar sonucunda teşhis için ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği' yönünde görüş bildirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Gençlerbirliği Kulübü, Giovanni Sio'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan Sio'nun Ankara Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze 'konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği' yönünde görüş bildirilmiştir. Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."