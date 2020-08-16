  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Gençlerbirliği'nin genç forveti İlker Karakaş: Bu sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki forveti İlker Karakaş, 2020-2021 sezonunu ilk 8'de bitirmek istediklerini söyledi.
Gençlerbirliği'nin genç forveti İlker Karakaş: Bu sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz

 Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu İlker Karakaş, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. 

"Geçen sezon bizim için önemliydi." diyen İlker, "Alt ligden yeniden Süper Lig'e çıktık. Ligde kalmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Kendi adıma da süre buldum ama takımıma gol ya da asist olarak katkı veremedim. İnşallah bu sene gollerim ve asistlerimle de takımıma katkıda bulunacağım." ifadelerini kullandı.

İlker, yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, kırmızı-siyahlı takımın hedefine ilişkin şunları kaydetti:

"Kampımız gayet iyi gidiyor, yeni hocamız ve ekibiyle birlikte iyi çalışıyoruz. Kulübümüzün kültüründe altyapı var. Bu kampta da yine genç kardeşlerimiz, Hacettepe'den birlikte oynadığımız ağabeylerimiz var. Bu sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz."

Futbolculuğu döneminde kendisi gibi forvet pozisyonunda görev yapan Mert Nobre'nin teknik direktör olarak Gençlerbirliği'ne gelişini de değerlendiren İlker, "Mert Nobre gibi bir golcünün hocamız olması benim için şans. Bana çok şey katacaktır. Bu sezon artık gol atıp taraftarımızı da sevindirmek istiyorum. Umarım başarırım." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TransAnatolia 2020'nin açılış töreni gerçekleştirildi16 Ağustos 2020 Pazar 09:28
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:41
  • Uğur Demirok: Yeni sezonda kötü giden bu sezonu unutturmak istiyoruz15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:45
  • Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor14 Ağustos 2020 Cuma 23:11
  • Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor14 Ağustos 2020 Cuma 20:01
  • Bakan Kasapoğlu'dan müjde! Spor merkezleri açılıyor14 Ağustos 2020 Cuma 15:39
  • TFF 1. Lig ekibinde büyük şok: 10 kişide Kovid-19 testi pozitif çıktı14 Ağustos 2020 Cuma 15:05
  • Galatasaray ile anlaşan Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan vize çıktı14 Ağustos 2020 Cuma 13:38
  • Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı14 Ağustos 2020 Cuma 13:36
  • Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı14 Ağustos 2020 Cuma 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti