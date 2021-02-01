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Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu 

Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu. 
Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu 

Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. 

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde resmi sözleşmeye imza attı. Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak’a başarılar dilerken, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu."

Mehmet Altıparmak’ın yardımcılıklarını Tanser Aydın, Korhan Özen, Murat Akarsu, Murat Akyüz, Süleyman Varlık, Serkan Atak ile kulüp analiz sorumlularımız Çağatay Erküp ve Özgün Deniz Taşkın yapacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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