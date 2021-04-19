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Gençlerden geleceğe mektup

Altındağlı gençler geleceğe mektup yazdı. Mektuplar 10 yıl sonra açılacak. 
Gençlerden geleceğe mektup

Altındağlı gençler duygu, düşünce ve hayallerini kağıda döktü. Gençler, 10 yıl sonra açılmak üzere mektuplar yazdı. Beşikkaya Mahallesi Erdem Bayazıt Gençlik Merkezi üyeleri, Türk Kızılay’ı tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bir araya geldi. Gençlerin yazdığı mektuplar, 10 yıl Kızılay arşivlerinde saklandıktan sonra açılacak. 

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10 YIL SONRA NELER OLACAK? 
Gençlerin 10 yıl sonraki beklentilerini, hayallerini ve duygularını kağıda aktarmalarının duygulandıran bir etkinlik olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kim bilir neler çıkacak bu mektuplardan... Ne hayaller kurdular, kendilerini nerede görmeyi hayal ettiler, nasıl bir dünyada yaşamayı dilediler? Hepsini 10 yıl sonra öğreneceğiz inşallah... 10 yıl sonra mektuplar açıldığında çok şaşıracağımıza ve duygulanacağımıza eminim...” dedi. 
Etkinlik için Türk Kızılayı’na teşekkür eden Başkan Balcı “Herkesin eline, emeğine sağlık...” ifadelerini kullandı.

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