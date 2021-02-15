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Gençlerden yürekleri ısıtan çalışma

Pursaklar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’nün gönüllü gençleri, kuşların soğuk hava ve açlıktan ölmemesi amacıyla ahşaptan yaptıkları kuş yuvalarını ilçedeki camilerin çevresinde bulunan ağaçlara astı. 
Gençlerden yürekleri ısıtan çalışma

Pursaklar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’nün gönüllü gençleri sokak hayvanlarını koruma, barındırma ve farkındalık oluşturmak için yürekleri ısıtan örnek bir çalışmaya ilçede imza attı. 

YARADAN’A İTAAT YARADILANA MERHAMET
"Yaradan’a itaat, yaradılana merhamet" sloganıyla yola koyulan gençler, dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde kuşların soğuk havadan ve açlıktan ölmemesi amacıyla ahşaptan yaptıkları kuş yuvalarını, ilçedeki camilerin çevresinde bulunan ağaçlara asmaya başladı.  Kış şartları dolayısıyla yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ise kırsal alanlara mamalar bırakıldı.

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ECDAT GELENEĞİNİ HAYATA GEÇİRDİLER
Gençlik Koordinatörlüğü, sokak hayvanları projeleriyle ilgili ‘Pursaklar Diyanet Gençlik’ adlı sosyal medya hesaplarından bilgilendirici bir video paylaşımında bulundu. İlgili paylaşımda gönüllü gençlerin yer aldığı örnek projeyle ilgili şu bilgilere yer verildi: "Onların da bize emanet olduğunu bilen duyarlı bir gençlik, camide öğrendiklerini hayata geçirmeye niyet eden bir gençlik, bilhassa kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştılar. Minik canları da unutmadılar. Müftülük ve cami bahçelerine kuş evleri aşarak ecdadımızdan kalan bir geleneği daha hayata geçirdiler. Veterinerlerin eşliğinde bilinçli bir hayvan severin nasıl olması gerektiğini öğrendiler” 

FARKINDALIK OLUŞTURDULAR 
“İlçe Müftümüz Sayın Nihat Sevil hocamızla birlikte belediyemizin kedi evini ziyaret ettiler. Peygamberimizin Ebu Hureyre'ye kedilere olan sevgisinden dolayı bu lakabı verdiğini öğrendiler. İlçe çevresinde ve barınaklarda bulunan köpeklere ekmek ve mama götüren gençlerimiz merhametle hayvanları besleyerek, yerdekilere merhamet etmenin bizlerin de merhamete erişmesine vesile olacağının bilincine ulaşmış oldular. Bu bilinçle camilerde cemaatimize ve esnaf ziyaretleriyle halkımıza broşür dağıtan gençlerimiz artan yemeklerin hayvanlara ulaştırılması, sokak hayvanlarının şiddetten korunması, sahipsiz kalmış hayvanların gerekli kurumlara bildirilmesi gibi gerekli konularda bilgilendirmede bulundular."

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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