Gençlere altın öğütler

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Z kuşağı başta olmak üzere gençlere birtakım gelecek tavsiyelerinde bulundu. Sarıtoprak, “Kendinizi iyi tanıyın, kendisini iyi tanıyan bir insan herkesten bir adım önde gider” dedi.

TÜSİAV (Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı) Başkanı Veli Sarıtoprak, Z kuşağı başta olmak üzere gençlere birtakım gelecek tavsiyelerinde bulundu.

KENDİNİZİ İYİ TANIYIN

Değişimin, gelişimin normalden daha hızlı olduğu bir süreç yaşandığına dikkat çeken Sarıtoprak, “Teknolojinin hızına yetişmek mümkün değil. O yüzden öncelikle kendinizi iyi tanımanız ve tanımlamanız gerekiyor. Kendini iyi tanıyan bir insan herkesten bir adım önde gider. Zayıf yönlerini, güçlü yönlerini, becerilerini ve yeteneklerini iyi bilen bir insan kendisine daha kolay bir hedef, bir amaç belirleyebilir. Bu hedef doğrultusunda ilerlerken her zaman kaliteli, birikimli ve tecrübeli iyi insanlarla birlikte olmaya çalışın. Onlarla görüş alışverişi yapın. Eskilerin deyişiyle istişare edin” dedi.

TECRÜBELERDEN İSTİFADE EDİN

Danışmanın önemine değinen Sarıtoprak, “Unutmayın, akıllı insanlar başkalarının tecrübelerinden istifade ederler. Her zaman danışacağınız, akıl alacağınız, tecrübeli insanları çevrenizden eksik etmeyin. Kaliteli, tok dürüst ve saygın insanlar rol modeliniz olsun” ifadelerini kullandı.

HEDEFİNİZİ NETLEŞTİRİN

Veli Sarıtoprak, bir amaç ve bir hedef doğrultusunda ilerlemelerini tavsiye ederek şunları kaydetti: “Hedefinizi öncelikle netleştirin. Yeni dönemde ne istediğini bilen, ne kadar bilgi sahibi olduğunu bilen insanlara iş ve gelecek var. Apple’ın patronu Steve Jobs, yolunuzu şu sözlerle çizmiş: ‘Biz şirketlerimize personel seçerken sıradan üniversite mezunu, bir amacı, hedefi olmayan, proje ve fikir sahibi olmayan kişileri seçip onlara ne yapacaklarını öğretmek istemeyiz. Amacı, hedefi, projesi olan kişileri seçeriz ki bize ne yapacağımızı öğretsin ve göstersinler.’ Bu sözler, size her şeyi anlatıyor. Sıradan olmayın, sıra dışı olun.”



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



