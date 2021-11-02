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Gençlere İşaret Dili Kursu

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde, gençler için işaret dili kursu açıldı. 
Gençlere İşaret Dili Kursu

İşitme engellilerle doğru bir biçimde anlaşmak isteyen Altındağlı gençler, işaret dili kursuna büyük ilgi gösteriyor. Doğantepe Mahallesi Cemil Meriç Gençlik Merkezi, Yıldıztepe Mahallesi Ali Kuşçu Gençlik Merkezi ve Gülpınar Mahallesi Kızılay Gençlik Merkezi’nde açılan işaret dili kursu, Altındağlı gençlerin hayatını değiştiriyor. Şu anda yaklaşık 50 gencin faydalandığı işaret dili kursunun kapasitesinin daha da genişletilmesi planlanıyor.

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“GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM”

Altındağlı gençlerin her geçen gün, kendilerini daha da geliştirdiklerini görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Aldıkları eğitimle işitme engelliler ile iletişim kurma yollarını öğrenerek bu türden engeli olan yakınlarına bir adım daha yaklaşmak isteyen Altındağlı gençlerimizi tebrik ediyorum. Türk Dil Kurumu'nun belirlediği işaret dili kelimelerini tanıyan, vücut dili, mimik ve işaretler yardımıyla işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenen 50 gencimizle de gurur duyuyorum” dedi. Başkan Balcı Altındağın tüm gençlerini kurslardan faydalanmaya çağırdı.

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