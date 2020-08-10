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Gençlere Tercih Desteği

Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, 27-28 Haziran tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2020-YKS) katılan gençlere yönelik sınav tercihlerinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor.
Gençlere Tercih Desteği

Pandemi sürecinde okulların kapanması sonrasında Yenimahalleli gençlere online eğitimler ve özel derslerle eğitim desteğini aralıksız sürdüren Destek Eğitim Merkezleri, YKS puanıyla üniversite tercihi yapacak gençleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmıyor.

Destek Eğitim Merkezleri’nde online tercih hizmeti
2020 YKS’ye 300’e yakın öğrenciyi hazırlayan Destek Eğitim Merkezleri’nde sınav sonrasında tercih heyecanı yaşayan öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti devam ediyor.
6-14 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerini yapacak Yenimahalleli öğrenciler; Karşıyaka ve Ragıp Tüzün Destek Eğitim merkezlerine gelerek ya da 395 94 90 numaralı telefondan arayarak tercih desteğinden faydalanabiliyor. Ayrıca, Pandemi nedeniyle merkeze gelemeyen öğrencilerle de görüşerek tercihleri konusunda online destek olunabiliyor.

 “Eğitime yapılan yatırım geleceğe yatırımdır”
Destek Eğitim merkezlerinin pandemi döneminde sınavlara hazırlanan gençler için yoğun emek harcadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ İlçemizde gençlerin ve çocukların donanımlı olarak yetişmesi, iyi üniversiteleri kazanabilmesi için destek eğitim merkezlerini kurduk. Bu merkezler sayesinde hem genç öğretmenlerimize istihdam sağlıyor hem de durumu olmayan ailelerin çocukları için kaliteli eğitim fırsatı sunuyoruz. Eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyorum. Sınavda başarılı olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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