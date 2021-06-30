Gençleri Uyuşturucudan Kitapla Uzaklaştıracak

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarı Muhsin Şahinkaya, mahalledeki gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için muhtarlığın boş olan bir odasına kütüphane kurmak için harekete geçti.

Yaklaşık 4 yıl önce babasının muhtarlığı döneminde 500 kitap toplayarak girişimde bulunan Şahinkaya, yeterli desteği bulamayınca topladığı kitapları bir köy okuluna bağışladı. 6 Haziran’da yapılan seçimlerde muhtarlık koltuğuna oturan Şahinkaya, yarım kalan hayalini ise şimdi gerçekleştirmek istiyor.

Muhabirimiz Emrah Özcan’a konuşan Şahinkaya, “Kütüphane için ilgililerden destek bekliyoruz. Aynı zamanda uyuşturucu konusunda halkı bilgilendirmek için afiş, pankart ve branda istiyoruz.”

Mamak Hüseyingazi Ekin Mahallesi Muhtarı Muhsin Şahinkaya, mahalledeki gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için muhtarlığın boş olan bir odasına kütüphane kurmak için harekete geçti. Mahalledeki vatandaşlardan kitap toplayarak girişimlere başlayan Şahinkaya, Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi’nden kütüphane için destek talep etti. Beklediği desteğin bir türlü gelmediğini kaydeden Şahinkaya, gençleri uyuşturucu bataklığından kurtarmak istediklerini belirtti.

DESTEK GELMEYİNCE KÖY OKULUNA YOLLADI

Konu hakkında gazetemize bilgi veren Şahinkaya, 6 Haziran ara seçimlerinde babasından devir aldığı muhtarlık koltuğunu hakkıyla yapabilmek için yoğun tempoda çalışmalara başladığını belirtti. 2017 yılında babası muhtar iken kütüphane kurmak için ilk kez girişimde bulunduğunu ve 500 kitap topladığını söyleyen Şahinkaya, Mamak Belediyesi’nin destek vermemesi sonucunda topladığı kitapları bir köy okuluna gönderdiğini kaydetti.

AMAÇ; GENÇLERİ UYUŞTURUCUDAN KORUMAK

Geçtiğimiz ay yapılan ara seçimlerde babası yerine aday olan Şahinkaya, muhtar seçilince 4 yıl önceki hayalini gerçekleştirmek için tekrar harekete geçti. Mahallede uyuşturucu kullanan genç sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Şahinkaya, gençleri uyuşturucudan uzak tutmanın tek yolunun kitaba yöneltmek olduğunu kaydetti.

TEKRAR HAREKETE GEÇTİ

Şahinkaya, “Kütüphane kurmak girişimine 2017 yılında babam muhtarken başladım. Komşularımızın da desteği ile 500’e yakın kitap topladık. Mamak Belediyesi’nden o dönem bu konu hakkında yardım istedik. Muhtarlığımızın bir odasının boş olduğunu, buraya kütüphane kurmak için mobilya desteği vermelerini talep ettik. Kabul etmelerine rağmen kimse konu ile ilgilenmedi, destek alamadık. Bizde o kitapları bir köy okuluna bağışladık. Şimdi ise Allah muhtar olmayı bize nasip etti ve yarım kalan hayalimizi tekrar hayata geçirmek için adım attık.”

14 YAŞINDA UYUŞTURUCU KULLANAN VAR

“Görevi devir alalı yaklaşık 4 hafta oldu. Tebrik için yanımıza Mamak Belediye Başkanı Murat Köse geldi. Aynı taleplerimizi ilettik ve olur aldık. Ertesi gün ilgili arkadaşların geleceği söylendi. Birkaç arkadaş geldi, ölçü aldı. Üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen halen bir ses çıkmadı. Mahallemizde çok gecekondu olması sebebiyle, metruk halde duran çok ev var. Burada 14-15 yaşında çocuklar uyuşturucu kullanıyorlar. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz.”

PARKLARDA TEDBİRLER ARTIRILMALI

“Ekin mahallesi, Bostancık Mahallesi ve Başak Mahallesi olarak istediğimiz hizmeti tam olarak alamıyoruz. Mamak ile bizi askeriye ayırıyor. Bu mahallelerde uyuşturucu yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz. Gerekli yerlere taleplerimizi bildirdik. Parklarda güvenliklerin artırılmasını istiyoruz. Uyuşturucu kullanan çocukların sadece tedavi sürecinin takip edilmesini değil onları sosyal yaşama geri kazandırılana kadar peşlerinin bırakılmamasını istiyoruz.”

TEK UMUDUMUZ KAYMAKAMLIK

“Mamak Kaymakamımız Ali Sırmalı ile konu hakkında görüştük ve olumlu bir dönüş aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tek umudumuz kaymakamlık, geri kalan herkes verdiği söz ile kaldı. Gençleri uyuşturucu bataklığından kurtarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

DESTEK BEKLİYORUZ

Şahinkaya, yardıma muhtaç aileler için de Whatsapp gurubu kurduklarını, bu grup ve sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere imkânlar doğrultusunda destek olduklarını da hatırlatarak, “Biz bu konuda tüm imkânlarımızla seferber oluyoruz. Yetkililerden sadece uyuşturucu konusunda destek bekliyoruz. Kütüphaneyi kurmak istiyoruz. Muhtarlığımızın yanında boş bir alan var. Oraya da birkaç masa ya da bank atarak çocuklarımıza güzel bir ortam sunmak istiyoruz. Aynı zamanda kitap desteği de bekliyoruz.”

AFİŞ VE BRANDA TALEBİ

“Yine aynı şekilde mahalle sakinlerini bilgilendirmek için uyuşturucu ile ilgili afişler ve branda da talep ediyoruz. Bu afişleri; okullarımıza, camilerimize, branda ve pankartları; cadde ve sokaklara asarak mahalle sakinlerini bilinçlendirmek istiyoruz. Bunun için ilgili kurumlarla görüştük ama olumlu bir sonuç alamadık. Emniyete gidiyoruz, Büyükşehir’e gönderiyor, Büyükşehir Belediyesi Mamak Belediyesi’ne gönderiyor. Kurumlar topu sürekli birbirine atıyor. Bu da cevapsız kaldı” diyerek sitemde bulundu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA



