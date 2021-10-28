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Gençlerimizi Kaybetmeyelim

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, gençler arasında yapılan bir ankette “dindar değilim” diyenlerin oranının yüksek çıkmasına dikkati çekti.
Gençlerimizi Kaybetmeyelim

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, gençler arasında yapılan bir ankette “dindar değilim” diyenlerin oranının yüksek çıkmasına dikkat çekerek, “Gençlerimizi kaybetmeyelim kazanalım. Toplum olarak ümitsiz, kendini kaybetmiş ve dinsiz bir nesil ortaya çıkmasına izin vermeyelim” dedi. 

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), ‘Türkiye Gençlik Profili’ araştırması adı altında 15-30 yaş grubuna “dindar mısın değil misin?” sorusunu yönlendirdi. 8 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre, kendisini İslamcı/dindar olarak tanımlayanların oranı yüzde 50,8 çıkarken, ‘dindar değilim/hiç değilim’ diyenlerin toplam oranı bir önceki araştırmaya göre 4 puan artışla yüzde 14,4 oldu.

Diğer sonuçlar ise şöyle: Oldukça dindarım; 9,6. Dindarım; 41,2. Ne dindarım ne değilim; 34,9. 
Dindar değilim; 8,4. Hiç dindar değilim; 6,0.

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ARTIŞ DÜŞÜNDÜRÜCÜ!

Çalışan-Sen ve Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, ‘Türkiye Gençlik Profili’ araştırmasının sonuçlarını gazetemize değerlendirdi. Özdemir, gençler arasındaki inanç eğilimi hakkında yapılan anketten çıkan sonuçların bir hayli düşündürücü olduğunu belirtti.  Bir önceki araştırmaya göre “Dindar değilim”, “Hiç dindar değilim” diyenlerin oranının arttığına dikkat çeken Özdemir, “Bu durumun sebebi dini itibarsızlaştırma, misyonerlik faaliyetleri, sosyal medyadaki paylaşımlar, TV programları ve benzerlerinin etkisi oldukça yüksek” dedi.

DİNSİZ NESLİN ORTAYA ÇIKMASINA İZİN VERMEYELİM

Bu konuda tüm ilgililere çağrıda bulunan Özdemir inançlı bir neslin inşası için şu önerilerde bulundu: “Başta aileler, çocuklarına gereken ilgiyi göstermelidir aksi takdirde çocuklarımız farklı düşüncelere kapılarak dinden uzaklaştırılıyorlar. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımız çalışmalarını yoğunlaştırmalıdır. Başkanlığımız, camilerimize özellikle gençlerin gelmesi için projeler hazırlayarak Din Görevlilerimizi desteklemelidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde hali hazırda ‘Cami Gençlik Merkezleri’ bulunuyor. Bu merkezleri daha fazla aktifleştirip yaygınlaştırmak gençlerimiz ve geleceğimiz için önemlidir. Bu projeyle gençlerimiz dinimizi doğru öğrenip kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor. Aynı zamanda gençler sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunarak kendilerini geliştirme imkânı da buluyor. Gençlerimizi ancak bu ve buna benzer projelerle kazanabiliriz. Sonuç olarak gençlerimiz, farklı eğilimlere yönelerek Rabbimizden, Peygamber efendimizden uzaklaşıyor. Toplum olarak bize düşen mutsuz, ümitsiz, kendini kaybetmiş ve dinsiz bir nesil ortaya çıkmasına izin vermemektir.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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